Разговор Мутко с Ибрагимовичем состоялся в марте года в Ростове-на-Дону, куда швед приехал в составе "Манчестер Юнайтед" на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного "Ростова" (1:1).

"Я предложил Златану наш паспорт. Подошел к нему в Ростове и на чистом английском предложил, — цитирует Мутко ТАСС. — Он сказал мне: "Я только за шведов могу". А я ему: "Давай за нас!"

Напомним, что сборная Швеции победила Италию по сумме двух стыковых матчей (1:0) и впервые с 2006 года пробилась в финальную часть мирового первенства. Четырехкратные чемпионы мира итальянцы вперые с 1958 года не отобрались на мундиаль.

Златан Ибрагимович не играл против итальянцев, поскольку завершил карьеру в сборной после чемпионата Европы-2016.

Весной прошлого года Мутко констатировал, что в оставшееся до домашнего для россиян чемпионата мира по футболу время "мы уже никого нового не вырастим", имея в виду доморощенных игроков высокого класса. Выход из сложившейся ситуации чиновник видел в "точечной" натурализации иностранных футболистов.

Первым российский паспорт получил бразильский кипер Гильерме. Позднее за сборную России стали выступать немцы Константин Рауш и Роман Нойштедтер, а также бразилец Марио Фернандес.