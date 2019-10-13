Гимнастка Симона Байлз побила рекорд по числу медалей на ЧМ

Гимнастка Симона Байлз побила рекорд по количеству медалей на чемпионате мира в Штутгарте, завоевав золотую медаль в соревнованиях по спортивной гимнастике.
Olimpinė gimnastikos čempionė Simone Biles
© AP / Scanpix

Американка Байлз завоевала 24-ю награду на чемпионатах мира, побив рекорд белоруса Виталия Щербо, у которого 23 награды. Учитывая то, что гимнасты соревнуются в восьми соревнованиях на чемпионатах мира, в то время как женщины соревнуются в шести, рекорд Байлз выглядит еще более впечатляющим.

Это ее 18-е золото из 24 завоеванных медалей на мировых первенствах.

Российские спортсменки не попали в финал в этой дисциплине. Второе место заняла китаянка Лю Тинтин, а третьей стала также китаянка Ли Шицзя.

Статьи по теме:
Ляйсан Утяшева: считаю недоженщинами тех, кто не умеет готовить  (3)
Знаменитая советская гимнастка рассказала, как в 17 лет ее насиловал тренер  (30)

22-летняя Байлз - четырехкратная олимпийская чемпионка. В августе 2019 года она стала первой гимнасткой, которая смогла выполнить на официальных соревнованиях двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов.

Байлз начала спортивную карьеру в 2013 году, в 16 лет. Тогда она завоевала первые четыре медали на чемпионате мира в Антверпене в Бельгии, включая золото в многоборье и вольных упражнениях.

Гимнастка готовится к Олимпиаде 2020 года в Токио, которая, по ее словам, станет для нее последней.

В августе 2016 года, по данным хакерской группы Fancy Bears, допинг-тест Симоны Байлз дал положительный результат на метилфенидат (психостимулятор). При этом ее не посчитали нарушившей антидопинговые правила, так как ей было разрешено использование запрещенных препаратов из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Байлз была одной из жертв осужденного в прошлом году доктора национальной сборной Ларри Насара. С обвинениями в его адрес выступили 156 гимнасток, рассказавших о развратных и насильственных действиях врача. Суд приговорил его к 175 годам тюрьмы.

Спорт в мире

Гимнастка Симона Байлз побила рекорд по числу медалей на ЧМ

Гимнастка Симона Байлз побила рекорд по количеству...

Конькобежца Свена Крамера сбил автомобиль

Знаменитого конькобежца Свена Крамера из Нидерландов...

Стадион "Спортинга" хотят переименовать в честь Роналду

Президент лиссабонского "Спортинга" Фредерико Варандас...

Элиуд Кипчоге стал первым человеком, пробежавшим марафон меньше чем за 2 часа

12 октября в Вене легендарный кенийский бегун Элиуд...

Петр Чех стал хоккеистом

Легендарный футбольный голкипер лондонских «Арсенала»...

TOP новостей

Mindaugas Statulevičius Asociatyvi nuotr.

Эксперт видит хитрый ход правительства: число людей, платящих налог на недвижимость, в будущем обязательно увеличится

Миндаугас Статулявичюс, директор Литовской ассоциации...

Martynas Butkevičius Pienas

Знаменитый молочник продал коров: надо признать, что мы проиграли полякам (19)

"В течение последних 10 лет я готовил молодежь себе на...

Шатили Внутренняя Хевсурети Аргунское ущелье Водохранилище Джинвали Шатили Крепость Муцо

Крепости Грузии: в горы за покоем и ... адреналином (31)

Высокогорные крепости Шатили и Муцо в Хевсурети –...

Придумано новое наказание для тех, кто мусорит: денежных штрафов недостаточно (18)

Член Сейма Миколас Маяускас предложил наказать...

Банк SEB ошибочно списал деньги нескольким сотням клиентов

В воскресенье банк SEB ошибочно списал деньги нескольким...