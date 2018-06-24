В первом туре шведы обыграли корейцев (1:0), и в случае победы над немцами могли досрочно гарантировать себе выход в плей-офф. Шведам пришлось считаться с кадровыми ограничениями: пятничную тренировку пропускали из-за болей в желудке Хеландер, Янссон и Роден. Днем ранее выбыл из строя форвард Телин. Из этой четверки матч против корейцев начал в основе только Янссон. Но ему на замену уже спешит выздоровевший Линделеф.

Поражение Мексики (0:1) вынудило тренерский штаб Лева пойти на изменения в стартовом составе. Так, впервые с 2010 года остался в запасе Месут Озил остался, зато в основе появился Марко Ройс, который поправился ко второму матчу. Не играл повредивший спину Хуммельс (в центре обороны его заменил Рюдигер), зато восстановился Хектор.

Последний успех скандинавов против сборной ФРГ относится к событиям 60-летней давности. Тогда на домашнем чемпионате мира-1958 шведы не пустили западных немцев в финал, обыграв их со счетом 3:1.

Немцы сразу забрали мяч под контроль и быстро создали голевой момент. Киммих выполнил передачу на ближнюю штангу, Вернер головой сбросил мяч к линии вратарской. Последовал удар по воротам — мяч попал в защитника сборной Швеции, а еще одно добивание Ройсу не позволили нанести. На 11-й минуте Дракслер ворвался в штрафную и опасно прострелил — партнеров на дальней штанге не было.

На 13-й минуте шведы ответили острейшим выпадом. Передачей из глубины поля Берга вывели один на один с Нойером. Прицельный удар нападающий сделать не успел — в спину его подтолкнул Боатенг. Берг упал в штрафной, а мяч оказался у Нойера. Польский арбитр Марчиняк не усмотрел нарушений правил со стороны немецкого защитника и не посмотрел видеоповтор.

После этого эпизода немцы продолжили держать мяч и проводить позиционные атаки. Они регулярно забрасывали мяч в штрафную, но переиграть высокорослых шведов в воздухе не могли. Кроме того, на исходе получаса игры Германия потеряла Руди: ему попали бутсой в лицо и разбили нос. Остановить кровотечение врачи не сумели — вместо Руди вышел Гюндоган.

А на 32-й минуте вторая серьезная вылазка шведов к чужим воротам обернулась голом. Кроос около центра поля потерял мяч почти на ровном месте, Лустиг с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, и Тойвонен в борьбе с Рюдигером перебросил мяч через Нойера — 1:0!

На 40-й минуте Гюндоган наносил удар с линии вратарской, мяч попал в Линделефа, но Ольсен потянул удар, а Лустин не позволил Мюллеру добить. В конце тайма шведы выдали еще две разящих атаки, которые вполне могли похоронить бундестим. На навес Форсберга откликнулся Классон, но вместо удара он начал обыгрывать Хектора и потерял мяч. А потом Нойер классным сэйвом потянул мяч из нижнего угла, куда его головой подрезал Берг, выигравший подачу в штрафную с правого фланга.

На второй тайм немецкие футболисты вышли предельно мотивированными. И очень скоро забили ответный гол. Вернер прострелил в центр штрафной, Гомес подправил мяч для Ройса, который коленом пнул его в сторону ворот. Ольсен застыл на месте, а мяч проскочил в угол — 1:1! Чемпионы мира забили на этом турнире впервые за 138 минут.

Почувствовав, наконец, вкус гола, бундестим принялась с удвоенной энергией проводить одну атаку за другой. Жесткие тиски немцев разжимались лишь изредка, чтобы слегка перевести дух и вновь идти в наступление. Шведам, к тому же, везло. После удара Крооса из-за пределов штрафной, мяч попал в спину Линделефу и едва не залетел в угол. Потом Ольсен выручил после удара подключившегося в атаку Хектора. Когда же Киммих идеально прострелил к линии вратарской, Ройс и Гомес умудрились проскочить мимо мяча. А в следующем моменте удару Крооса не хватило точности — над перекладиной.

Первая острота во втором тайме у ворот Нойера случилась лишь на 78-й минуте — капитан бундестим намертво забрал мяч после удара Гранквиста. А на 82-й минуте немцы остались вдесятером: Боатенг в течение 11 минут заработал две желтых карточки за грубую игру (вторую — на Берге) и был изгнан с поля. Это всего вторая красная карточка на ЧМ-2018 (первая была показана в матче Колумбия — Япония).

Но и в меньшинстве немцы пытались вырвать три очка. После того, как Хектора заменил Брандт, на поле у бундестим остались всего два номинальных защитника. Этот ход едва себя не оправдал на 88-й минуте. Гомес продавил Гранквиста и нанес мощный удар головой перекладину — Ольсен успел среагировать и спас свою команду. А на второй минуте компенсированного времени шведов выручил каркас ворот: хлестний удар Брандта пришелся в штангу!

Последний шанс вырвать победу немцы получили после того, как заработали штрафной слева от ворот. И его использовали! Кроос накоротке разыграл с Ройсом и закрутил мяч в дальний угол — 2:1 в пользу Германии! Шла 5-я минута компенсированного времени…

Германия одержала первую победу на турнире, набрала 3 очка и сохранила шансы на плей-офф. Немцы делят 2-3-е места в группе F со шведами, но теперь имеют преимущество по личным встречам.

В Ростове-на-Дону мексиканцы с самого начала предложили высокие скорости, и корейцам пришлось играть плотно, даже жестко — азиаты совершили восемь фолов за первые 15 минут, но стартовый натиск выдержали и провели ряд опасных контратак.

В завершении одной из них мексиканским защитниками пришлось блокировать сразу два удара по воротам Гильермо Очоа, а после третьей попытки корейцы заработали угловой. Но "стандарт" ни к чему не привел, а уже через пару минут мексиканцы забили гол. Чжан Хен Су сыграл рукой в своей штрафной площади, после чего арбитр без всяких видеопросмотров назначил пенальти, который очень уверенно реализовал Карлос Вела — 1:0.

Пропущенный мяч заставил корейцев активизироваться, но в начале второго тайма они пропустили контратаку, которая привела ко второму голу в их ворота. Эрнандес (Чичарито) после передачи Ирвинга Лосано в одиночку разобрался со всеми соперниками в штрафной и забил 50-й гол в 102-м матче за национальную команду. Кроме того, этот мяч стал 60-м голом сборной Мексики на чемпионатах мира.

На 75-й минуте корейцы получили замечательную возможность сократить отставание. Очоа допустил грубую ошибку, подарив мяч у Сон Хын Мину, но тот зачем-то отдал пас пяткой вместо того, чтобы пробить по пустым воротам.

Тем не менее на гол престижа корейцы все же наиграли. В компенсированное время Сон ударом с угла штрафной в дальгий угол забил красивый, но ничего не значащий для его команды гол. Также стоит отметить, что на матче был установлен рекорд посещаемости стадиона "Ростов Арена" — 43 472 зрителя.

Сборная Южной Кореи потерпела второе поражение в двух матчах группового этапа и лишилась реальных шансов на выходу в 1/8 финала. Мексиканцы же одержали вторую победу и с шестью очками закрепились на первом месте в группе F.

Добавим, что сборная Мексики всего во второй раз начала чемпионат мира с двух побед в двух матчах. Первый подобный случай произошел на ЧМ-2002.

Группа F

Германия — Швеция — 2:1 (0:1)

Голы: Ройс 48, Кроос 90+5 — Тойвонен 32.

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Боатенг, Хектор (Брандт, 87), Руди (Гюндоган, 31), Кроос, Дракслер (Гомес, 46), Ройс, Мюллер, Вернер.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон (Дурмаз, 74), Ларсон, Экдаль, Форсберг, Тойвонен (Гвидетти, 78), Берг (Телин, 90).

Предупреждения: Экдаль 52. Боатенг 71. Боатенг 82. Ларссон 90+7.

Удаление: Боатенг 82.

Судьи: МАРЧИНЯК. Сокольницки, Листкевич (все — Польша).

23 июня. Сочи. Стадион "Фишт". 44 287 зрителей.

Владение мячом: 71% — 29%

Удары (в створ): 18 (6) — 7 (5)

Угловые: 8 — 3

Фолы: 12 — 13

Передачи (точные): 701 (614) — 237 (169)

Южная Корея — Мексика 1:2 (0:1)

Голы: Сон Хын Мин 90 — Вела 26 (пен), Эрнандес 66.

Южная Корея: Чжо Хен У, Ли Ен, Чжан Хен Су, Ким Ен Гвон, Ким Мин У (Хон Чхоль, 84), Чжу Се Чжон (Ли Сын У, 64), Ки Сон Ен, Мун Сон Мин (Чжон У Ен, 77), Ли Чжэ Сон, Хван Хи Чхан, Сон Хын Мин.

Мексика: Очоа, Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо, Эррера, Гуардадо (Маркес, 68), Лайюн, Вела (дос Сантос, 77), Лосано (Корона, 71), Эрнандес.

Предупреждения: Ким Ен Гвон 58. Ли Ен 63. Ли Сын У 72. Чжон У Ен 80.

Судьи: МАЖИЧ. Ристич, Джурджевич (все — Сербия).

23 июня. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 43 472 зрителя.

Владение мячом: 42% — 58%

Удары (в створ): 17 (6) — 13 (5)

Угловые: 7 — 5

Фолы: 24 — 7

Передачи (точные): 348 (283) — 489 (437)

ВИДЕО матча — здесь.

После 2-го тура

1. Мексика 2 2 0 0 3-1 6

2. Германия 2 1 0 1 2-2 3

3. Швеция 2 1 0 1 2-2 3

4. Южная Корея 2 0 0 2 1-3 0