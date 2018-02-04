Гассиев нокаутировал Дортикоса и стал вторым финалистом WBSS

Бой в Сочи начался под диктовку кубинца. Дортикос владел центром ринга и неоднократно тревожил россиянина джебами. Однако в пятом раунде стало понятно, что Гассиев планировал это неспешное, выжидательное начало. Середина и вторая половина поединка прошли за явным преимуществом российского боксера.
В 12-м раунде Дортикос дважды побывал в нокдауне, после чего россиянин добил соперника серией сокрушительных ударов. Эта победа стала для 24-летнего Гассиева 26-й (19-я — нокаутом) в 26 боях, 31-летний Дортикос потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 22 победах (21 — нокаутом).
Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF и получил чемпионский пояс WBA, принадлежавший кубинцу. В финале WBSS Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, который 27 января в Риге победил решением судей латвийца Майриса Бриедиса и объединил чемпионские пояса по версиям WBC и WBO.
WBSS впервые проводится в этом году. Общий призовой фонд серии — 50 млн долларов. Десять из них достанутся победителю, который станет чемпионом мира по четырем основным версиям.
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