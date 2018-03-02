Футбольный клуб из России продается на сайте объявлений Avito

Владикавказская "Алания" ищет новых инвесторов. Соответствующее объявление появилось на Avito. Права на футбольный клуб продаются полностью или частично.
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В объявлении указано, что клуб не имеет отношения к прежней "Алании", которая стала чемпионом России в 1995 году, но позднее была расформирована.

Выставленный на продажу клуб был создан в августе 2016 года на основе прежней "Алании". Команда выступает под названием "Спартак" в Профессиональной футбольной лиге — в третьем по рангу дивизионе профессионального футбола России.

Avito — интернет-сайт для размещения объявлений о товарах и услугах от частных лиц и компаний, который, по неофициальным данным, занимает второе место в мире и первое в России среди онлайн-классифайдов.

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