Футбольный клуб из России продается на сайте объявлений Avito

В объявлении указано, что клуб не имеет отношения к прежней "Алании", которая стала чемпионом России в 1995 году, но позднее была расформирована.

Выставленный на продажу клуб был создан в августе 2016 года на основе прежней "Алании". Команда выступает под названием "Спартак" в Профессиональной футбольной лиге — в третьем по рангу дивизионе профессионального футбола России.

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