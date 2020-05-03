Турнир был приостановлен 13 марта, а оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. В пятницу клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.
По информации источника, футбольный агент Гэри Уильямс предложил руководству Премьер-лиги завершить чемпионат в австралийском городе Перт, который, как утверждает местный сенатор, не так сильно пострадал от пандемии и является "самым безопасным местом на земле".
По мнению Уильямса, подобное решение гарантирует более комфортные условия для игроков, избавит полицию от необходимости охранять тренировочные базы клубов и повысит вариативность при принятии решения о присутствии зрителей на трибунах. Вещатели, по словам агента, легко адаптируются к английскому графику, поэтому проблем с трансляцией матчей не возникнет.
Несколько клубов уже выразили заинтересованность в предложении. "Это ничем не отличается от мировых турне, в которые мы отправляемся во время предсезонной подготовки. Вместе с тем климат в Австралии сейчас идеально подходит для проведения матчей", - цитирует Sun представителя одного из клубов.
На следующей неделе Уильямс планирует провести переговоры с властями Британии. Сейчас в стране выявлено более 180 тысяч случаев заражения коронавирусом, в Австралии - менее 7 тысяч, отмечает ТАСС.
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