Четыре футбольных арбитра из африканской страны Малави получили пожизненную дисквалификацию за взятку, сообщает Associated Press.
© AFP/Scanpix

Судьи разделили между собой сумму в 20 долларов, полученную от руководителей клуба "Нчало Юнайтед". Арбитры должны были обеспечить победу этой команды в матче национального кубка с "Читипа Юнайтед", однако та проиграла по пенальти.

Руководство "Нчало Юнайтед" вернуло 15 из 20 долларов, выданных судьям, и заявило на них в правоохранительные органы. Команду ни в чем не обвинили, а арбитров дисквалифицировали пожизненно. Решение приняла Ассоциация футбольных судей Малави.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Спорт в мире

Футбольных судей из Малави дисквалифицировали за взятку в пять долларов

Четыре футбольных арбитра из африканской страны Малави...

Лига чемпионов: "Спартак" сдержал "Ливерпуль"

"Спартак" в Москве сыграл вничью с "Ливерпулем", Гарри...

Президент "Ювентуса" отлучен от футбола за махинации с билетами

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли...

Кто лучший игрок года: Роналду, Месси или Неймар? (2)

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА)...

Шарапова вернется в сборную России (2)

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова готова...

TOP новостей

Наступают неспокойные дни для тех, кто платит небольшие зарплаты (38)

Больше пенсии в старости или дальнейший рост цен...

МИД России предожил обнародовать запись беседы Грибаускайте и Путина (116)

Министерство иностранных дел России предложило...

Полиция нашла мужчину, запугавшего на автостраде студентку на BMW (22)

После того как портал DELFI рассказал историю студентки,...

Советы эмигрантам: иногда нельзя в Литве указывать опыт работы (39)

DELFI прошел путь подготовки семьи, которая планировала...

В Вильнюсе уже испытывают фиксирующий водителей радар (11)

Около бизнес-центра Quadrum на проспекте Конституции...