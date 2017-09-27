Судьи разделили между собой сумму в 20 долларов, полученную от руководителей клуба "Нчало Юнайтед". Арбитры должны были обеспечить победу этой команды в матче национального кубка с "Читипа Юнайтед", однако та проиграла по пенальти.
Руководство "Нчало Юнайтед" вернуло 15 из 20 долларов, выданных судьям, и заявило на них в правоохранительные органы. Команду ни в чем не обвинили, а арбитров дисквалифицировали пожизненно. Решение приняла Ассоциация футбольных судей Малави.
Футбольных судей из Малави дисквалифицировали за взятку в пять долларов
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