Футболисты Кокорин и Мамаев частично признали свою вину на первом заседании суда

Форвард "Зенита" Александр Кокорин и экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев частично признали свою вину на первом полноценном заседании по их уголовному делу, состоявшемся во вторник в Пресненском суде Москвы.
Aleksandras Kokorinas
© AFP / Scanpix

Кокорин не признал обвинение по статье "Хулиганство" и "Побои" в отношении водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Также он отрицает предварительный сговор, передает из зала суда "Спорт-Экспресс".

Мамаев не признает обвинение в предварительном сговоре и отмечает, что не имеет отношения к избиению чиновника Минпромторга Дениса Пака. Также он не признал побои в отношении гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.

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Таким образом, Мамаев признал побои, нанесенные Соловчуку, а Кокорин не отрицает, что бил Пака и Гайсина. При этом оба отмечают, что действовали не из хулиганских побуждений.


По этому делу проходят Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий, также частично признавшие вину.

Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с игроком "Краснодара" Павлом Мамаевым с середины октября прошлого года находятся в СИЗО "Бутырка" по обвинениям в хулиганстве и нанесении побоев в рамках уголовного дела о драках в центре Москвы.

Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс. Санкция только статьи "хулиганство" предполагает до семи лет заключения.

Срок содержания фигурантов под стражей неоднократно продлевался в связи с необходимостью ознакомления сторон с материалами дела, которое содержит 16 томов. На прошлой неделе всем фигурантам продлили арест до 25 сентября. Защита обжаловала это решение.

NEWSru.com
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