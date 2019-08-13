Футболисты "Арсенала" попали в криминальную разборку. Одна банда их атакует, а вторая защищает

Обоим игрокам угрожают уличные бандиты после провалившейся попытки ограбить игроков. Нападавшие пока не пойманы, зато стало известно, что под защиту футболистов пытается взять другая банда - из Восточной Европы.

Футболисты дружат между собой. Озил - атакующий полузащитник и одна из главных звезд "Арсенала" с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю. Колашинац - защитник и игрок основы.

Оба футболиста родились в Германии в семьях эмигрантов. Озил - из Турции, Колашинац - из Боснии.

25 июля футболистов лондонского "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца атаковали неизвестные, предположительно вооруженные ножами.

Два человека на скутерах (их лица были закрыты шлемами) догнали "мерседес" с футболистами в районе Голдерс Грин на севере Лондона. Судя по записи с видеокамеры, они попытались открыть дверь машины с той стороны, где сидел Озил.

Однако со своего места выбежал Колашинац и начал отбиваться от нападавших.

Футболисты уехали с места инцидента, однако люди на скутерах преследовали их еще около полутора километров. Тогда они доехали до турецкого ресторана, где работали знакомые Озила, и оттуда вызвали полицию.

Пока об идентификации или задержании нападавших не сообщалось.

Спустя несколько дней стало ясно, что одной атакой инцидент не исчерпан. Дома обоих футболистов были взяты под охрану. Жена Колашинаца Бэлла покинула Лондон и уехала в Германию.

Близкий к полиции источник таблоида Sun сообщил, что грабители принадлежали к одной из банд, действующих на севере Лондона. И, по всей вероятности, неудавшаяся попытка ограбления вывела членов банды из себя. Тем более что противостоявший им Колашинац даже не был вооружен.

"Есть предположение, что если раньше грабители хотели отнять только часы игроков, то теперь они хотят забрать все, что у них есть", - цитирует издание своего источника.

Пишущий про "Арсенал" журналист Goal.com Чарльз Уоттс сообщил в своем "Твиттере", что после 25 июля неизвестные предприняли еще несколько попыток напасть на футболистов.

8 августа полиция задержала двух выходцев из Турции - 27-летних Ферхата Эркана и Саламана Экинчи. В этот день они пришли к дому Месута Озила и вступили в конфликт с охраной. Суд рассмотрит их дело 9 сентября.

Полиция расценивает инцидент максимально серьезно: оба игрока 11 августа пропустили первый матч сезона, который "Арсенал" играл на выезде в Ньюкасле. Такого в истории английской премьер-лиги еще не было.

В клубе прямо сказали, что игроки пропускают матч из-за инцидентов с безопасностью, которые расследуются полицией.

"Благополучие наших игроков и их семей - это всегда наш главный приоритет. Мы приняли решение о пропуске матча после разговоров с игроками и их семьями", - сказано в официальном заявлении лондонского "Арсенала".

Расследование продолжается, но пока, по данным газеты Times, в деле появилась еще одна банда восточноевропейского происхождения, которая, наоборот, имела наглость вмешаться и защищает футболистов, предупреждая их о грозящей опасности.

"У Колашинаца очень много друзей на севере Лондона, да и вообще оба футболиста популярны в этом районе", - говорит источник газеты. По его же данным, участники первой банды не отступили, а стали проявлять еще большую настойчивость.

Следующий матч "Арсенал" сыграет дома с клубом "Бернли" 17 августа. Примут ли Озил и Колашинац в нем участие - пока неизвестно.