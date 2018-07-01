Футболистов Южной Кореи забросали яйцами по возвращении на родину из России

Сборная Южной Кореи вернулась домой с чемпионата мира по футболу в России, где не смогла выйти из группы. В Международном аэропорту Инчхона собралось около 500 болельщиков, некоторые стали бросать в игроков яйца.
Pasaulio futbolo čempionatas: Pietų Korėja - Meksika
© Sputnik / Scanpix

Футболистам не простили ранний вылет с мундиаля, несмотря на победу над действующими чемпионами мира немцами в последнем туре группового этапа.

Как отмечает ESPN, все же атмосфера была гораздо радостнее, чем четыре года назад после ЧМ-2014, где корейцы набрали лишь одно очко — в матче с Россией. Тогда по возвращении из Бразилии команду в том же аэропорту забросали конфетами, что считается в корейской культуре большим оскорблением.

Теперь недовольных выступлением оказалось гораздо меньше, чем благодарных болельщиков с цветами и шарфами национальной команды.

Ошеломляющая победа над Германией (2:0) изменила к лучшему настроения корейских любителей футбола, которые впали в уныние после поражений от Швеции (0:1) и Мексики (1:2) в первых двух матчах группы F.

Корейцы могли даже выйти в 1/8 финала в случае победы Мексики над Швецией, но мексиканцы в том матче проиграли с крупным счетом 0:3.

NEWSru.com
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