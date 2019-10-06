На видео обнаженная девушка ползает по столовой, где обедают футболисты, затем она же занимается сексом с одним из игроков на массажном столе в клубной раздевалке.

Именно эта дама инициировала расследование: ее семья подала иск против футболистов, мама девушки считает, что та находилась под воздействием наркотиков или алкоголя.

"Сейчас мы знаем, что на видео присутствуют некоторые наши футболисты, но не знаем точно, что произошло. Нужно разобраться в этой истории, которая уже развилась до огромных масштабов", - заявил президент клуба Джозеф Гайяр.

Одного из игроков, который попал на видео, отстранили от тренировок на месяц, другого отправили в дубль. "Эспойр Майнройс" выступает в провинциальной лиге в районе Льежа, отмечает Eurosport.