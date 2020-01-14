Футболист Смолов сделал предложение 17-летней внучке Бориса Ельцина

Как утверждает издание "7 дней", их отношения длятся больше года, однако, спортсмен терпеливо ждал, когда девушка повзрослеет, и публично признался в своих чувствах уже после того, сделал ей предложение. Пара впервые опубликовала совместные фото во время недавнего отдыха на Карибах.
Влюбленные намерены пожениться, как только невеста достигнет совершеннолетия. Торжества запланировали провести на острове Сент-Барт.
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По информации источника, разница в возрасте между будущими супругами не смущает ни Смолова, ни родственников Юмашевой. У форварда сложились хорошие отношения с семьей девушки.
Ранее Смолов находился в отношениях с телеведущей Викторией Лопыревой, однако пара так и не вступила в брак, расставшись в 2015 году.
О Марии известно немногое - девушка закончила элитную школу с углубленным изучением иностранных языков и, по некоторым данным, является гражданкой Австрии. Как и ее родители.
Мать Марии - Татьяна Юмашева (бывшая Дьяченко), дочь Бориса Ельцина. Ранее работала советником президента РФ и советником администрации президента РФ. Отец - Валентин Юмашев. В советские годы работал журналистом, после чего начал карьеру политика. Работал советником президента РФ, главой администрации президента РФ. Также входил в Совет безопасности РФ.
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