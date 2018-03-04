Капитан "Фиорентины" Давиде Астори скончался в Удине, где должен был состояться матч 27-го тура серии А с "Удинезе". Игра теперь отменена.
Причина смерти не называется. Вероятно, Астори ушел из жизни во сне. У него остались дочь по имени Николь, ей два года.
Астори был воспитанником "Милана". По ходу карьеры он выступал за "Кальяри", "Рому" и "Фиорентину". На счету защитника 14 матчей в составе сборной Италии.
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