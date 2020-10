Причиной такого решения стало высказывание президента страны Эммануэля Макрона об исламе после убийства 47-летнего учителя Самуэля Пати. По словам Микрона, преступление, совершенное 18-летним мужчиной является "чудовищностью исламского терроризма".

Источник утверждает, что Погба посчитал слова президента оскорбительными как для себя, так и для всех французский мусульман в целом.

Paul Pogba 'quits' playing for France over President Macron's comments on 'Islamist terrorism' https://t.co/rtYo2k6qvR pic.twitter.com/GBLE9c1OLj