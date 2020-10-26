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Полузащитник английского клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции по футболу Поль Погба может прекратить выступления за национальную команду, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на британский таблоид The Sun.
Polis Pogba
Polis Pogba
© Reuters / Scanpix

Причиной такого решения стало высказывание президента страны Эммануэля Макрона об исламе после убийства 47-летнего учителя Самуэля Пати. По словам Микрона, преступление, совершенное 18-летним мужчиной является "чудовищностью исламского терроризма".

Источник утверждает, что Погба посчитал слова президента оскорбительными как для себя, так и для всех французский мусульман в целом.

Полузащитник провел за сборную Франции 69 матчей, в которых отметился 10 забитыми голами. В 2018 году Погба в составе национальной команды стал чемпионом мира.

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