Причиной такого решения стало высказывание президента страны Эммануэля Макрона об исламе после убийства 47-летнего учителя Самуэля Пати. По словам Микрона, преступление, совершенное 18-летним мужчиной является "чудовищностью исламского терроризма".

Источник утверждает, что Погба посчитал слова президента оскорбительными как для себя, так и для всех французский мусульман в целом.

Полузащитник провел за сборную Франции 69 матчей, в которых отметился 10 забитыми голами. В 2018 году Погба в составе национальной команды стал чемпионом мира.