Причиной такого решения стало высказывание президента страны Эммануэля Макрона об исламе после убийства 47-летнего учителя Самуэля Пати. По словам Микрона, преступление, совершенное 18-летним мужчиной является "чудовищностью исламского терроризма".
Источник утверждает, что Погба посчитал слова президента оскорбительными как для себя, так и для всех французский мусульман в целом.
Paul Pogba 'quits' playing for France over President Macron's comments on 'Islamist terrorism' https://t.co/rtYo2k6qvR pic.twitter.com/GBLE9c1OLj— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 26, 2020
Полузащитник провел за сборную Франции 69 матчей, в которых отметился 10 забитыми голами. В 2018 году Погба в составе национальной команды стал чемпионом мира.
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