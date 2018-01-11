Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге

Второе место занял чех Ондржей Моравец. Третьим стал норвежец Йоханнес Бе. Оба проиграли Фуркаду более минуты. При этом Моравец стрелял точно, а Бе сделал один неточный выстрел.
Благодаря победе Мартен Фуркад выйдет в лидеры зачета индивидуальных гонок. Француз возглавляет и общий зачет Кубка мира (612 очков). Следом идут Бе (562) и словенец Яков Фак (399).
Завтра в Рупольдинге состоится женская индивидуальная гонка на 15 километров. В пятницу и субботу пройдут эстафеты, а завершится этап двумя воскресными гонками с общим стартом.
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