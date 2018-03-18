Фуркад выиграл гонку преследования и в 20-й раз оказался на подиуме

В гонке Фуркад стартовал третьим. На четырех огневых рубежах он допустил два промаха и на финише 18 секунд выиграл у итальянца Лукаса Хофера. Для Фуркада это 20-й подиум в 22 личных гонках сезона, включая гонки на Олимпийских играх в Пхенчхане.
На этапах Кубка мира Мартен Фуркад поднимался на подиум во всех 18 гонках, в которых принял участие. Также француз 12-й раз подряд занял призовое место в личных гонках на этапе Кубка мира в Холменколлене. Всего за карьеру в активе Мартена теперь 72 победы и 135 подиумов.
Тройку призеров замкнул норвежец Йоханнес Бо: его проигрыш Фуркаду составил 32 секунды. Для Бо это 37-й подиум в карьере. Четвертое место занял россиянин Максим Цветков, а пятое — другой норвежец, победитель спринта Хенрик Л’Абе Лунн.
В общем зачете Кубка мира Фуркад упрочил лидерство — 996 очков, у Бо-младшего -947, у россиянина Антона Шипулина, который в гонке был 7-м, — 627. У Расторгуева — 406 очков и 15-е место.
В женской эстафете 4х6 км победу одержала команда Франции. Второе место заняли немки: Лаура Дальмайер на финише проиграла 14 секунд француженке Бескон. Тройку лучших замкнули итальянки. Команда Германии по итогам сезона выиграла Малый хрустальный глобус в зачете эстафет (228 очков, у Франции — 200). Биатлонистки России в эстафете были девятыми, в 11-й гонке подряд оставшись вне призеров (антирекорд). По итогам Кубка мира женская команда России — 6-я.
Холменколлен. 8-й этап
Мужчины. Гонка преследования на 12.5 км
1 Мартен Фуркад (Франция) — 31.31,6 (1+0+1+0)
2 Лукас Хофер (Италия) +18,1 сек (1+0+0+0)
3 Йоханнес Бо (Норвегия) +32,5 (1+2+0+1)
4 Максим Цветков (Россия) +42,7 (0+0+0+0)
5 Хенрик Л’Абе Лунн (Норвегия) +45,2 (0+1+0+2)
6 Симон Эдер (Австрия) +45,7 (0+1+0+0)
7 Антон Шипулин (Россия) +53,3 (0+0+0+1)
…15 Андрей Расторгуев (ЛАТВИЯ) +1.21,6 (1+0+2+0)
Женщины. Эстафета 4х6 км
1 Франция (Шевалье, Эмонье, Абер, Бескон) — 1:10.58,3 (0+6)
2 Германия (Хаммершмидт, Херманн, Пройс, Дальмайер) +14,4 (0+7)
3 Италия (Виттоцци, Вирер, Гонтье, Санфилиппо) +33,2 (0+8)
…9 Россия (Кайшева, Виролайнен, Сливко, Юрлова-Перхт) +2.39,3 (1+9)
10 Беларусь (Скардино, Алимбекова, Писарева, Домрачева) +3.24,1 (2+8)
Фуркад выиграл гонку преследования и в 20-й раз оказался на подиуме
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