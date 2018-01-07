Фуркад и Кузьмина победили в преследовании и упрочили лидерство в Кубке мира

У Фуркада это 67-я победа в карьере и 125-й подиум (67-34-24). В этом сезоне лидер общего зачета попадал на пьедестал почета во всех десяти личных гонках (4-4-2). Учитывая концовку прошлого сезона, Фуркад в 13-й раз подряд попал в топ-3 и повторил собственный рекорд. В конце сезона-2012/13 — начале сезона-2013/14 француз уже проводил серию в 13 подиумов.
До Фуркада рекордом по количеству призовых мест на этапах Кубка мира владели восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален и четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев (по 10 заездов в топ-3 подряд).
Второе место в гонке преследования занял норвежец Йоханнес Бо — на финише он уступил Фуркаду 6 секунд. Бо-младший попал на подиум в восьмой раз в десяти гонках текущего сезона. Всего у норвежца 30 попаданий в призы в карьере. Другой норвежец Тарьей Бо финишировал третьим (+30 секунд от Фуркада), став призером Кубка мира в 30-й раз (9-6-15).
Мартен Фуркад продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира — 552 очка. Йоханнес Бо идет вторым (514), словенец Яков Фак — 3-й (372), россиянин Антон Шипулин — 4-й (311), норвежец Тарьей Бо — 5-й (309).
В женской гонке преследования победила Кузьмина — для нее это 11-я победа в карьере и 26-й подиум. Второй финишировала итальянка Доротея Вирер (+1.04), третьей — украинка Вита Семеренко.
Кузьмина продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира — 422 балла. Второе место — у финки Кайсы Мякяряйнен (375), третье — у француженки Жюстин Брезаз (368).
ОБЕРХОФ, ГЕРМАНИЯ. ГОНКИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Мужчины. 12.5 км
1 Мартен Фуркад (Франция) — 32.23,6 (1+0+0+0)
2 Йоханнес Бо (Норвегия) +6,3 (1+1+1+0)
3 Тарьей Бо (Норвегия) +30,9 (0+0+0+0)
4 Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +1.04,7 (0+0+0+1)
5 Дмитрий Пидручный (Украина) +1.16,2 (0+1+0+0)
6 Лукас Хофер (Италия) +1.21,6 (1+0+0+1)…
Женщины. 10 км
1 Анастасия Кузьмина (Словакия) — 30.49,5 (0+1+1+0)
2 Доротея Вирер (Италия) +1.04,4 (0+0+0+0)
3 Вита Семеренко (Украина) +1.10,2 (0+0+0+0)
4 Вероника Жемняк (Польша) +1.17,1 (0+0+0+0)
5 Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +1.23,4 (1+0+1+1)
6 Дарья Домрачева (Беларусь) +1.28,8 (0+0+1+1)…
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