"Если кризис продолжится и безопасность не будет гарантирована, французская команда останется дома", — сказала Флессель.

Обеспокоенность французов вызвана военными учениями Сеерной Кореи. Напомним, 3 сентября КНДР объявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты.

Последние сейсмологические данные японских специалистов показали, что мощность взрыва составила около 160 килотонн. Спустя две недели лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что его страна "близка к созданию ядерных сил".

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заверил, что напряженные отношения между КНДР и рядом других стран не помешают безопасному проведению Олимпийских игр. Как известно, зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.