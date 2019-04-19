Имена для талисманов, которые стали плодом творчества дизайнеров студии Артемия Лебедева, в течение двух недель будут выбирать болельщики путем голосования на страницах проекта в социальных сетях.
Ожидается, что до старта летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, эти персонажи будут присутствовать на соревнованиях с участием сборной России, чтобы поддерживать спортсменов и развлекать болельщиков.
"До настоящего момента у "Команды России" не было своего маскота, а теперь есть сразу два!" - сообщает Twitter ОКР.
💥💥💥 «Команда России» — проект ОКР, объединяющий спортсменов, защищающих честь России на международных соревнованиях, и огромную армию российских болельщиков.
До настоящего момента у «Команды России» не было своего маскота, а теперь есть сразу два! 👇🏻https://t.co/Ohwk2NhYDx
— Olympic Russia (@Olympic_Russia) April 18, 2019
По словам арт-директора студии Егора Жгуна, кот-ушанка - это собирательный образ. В нем есть черты и домашней кошки, и сочинского Леопарда, и котенка Юни, талисмана Универсиады-2013 в Казани. Этот олимпийский маскот, в отличие от природного прототипа, передвигается на двух лапах.
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Он кот и ушанка. Как его назовем? Пишите свои варианты с хэштегом #teamrussiamascots и в комментариях
Медведь, который традиционно ассоциируется с Россией, благодаря симбиозу с матрешкой и неваляшкой стал крайне устойчивым к внешним воздействиям.
"Как любая неваляшка, он никогда не стоит на коленях - у него их просто нет. Санкции и плохая погода просто откидывают его назад, но потом он заново встает обратно", - пояснили авторы талисмана.
ФОТО, ВИДЕО: талисманами олимпийской команды РФ стали кот-ушанка и медведь-неваляшка
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