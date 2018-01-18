В Таллине обвалилась крыша недавно построенного футбольного холла. По предварительным данным, не выдержало одно из креплений конструкции.
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Инцидент произошел ночью, людей внутри здания не было. По словам представителя футбольного клуба "Вольта" Раймо Ныу, тренировок несколько дней не будет.

"Ночью прозвучал сигнал системы тревоги. Даже если кто-то и находился бы внутри, то никакой катастрофы не произошло бы, поскольку оно оседает постепенно, а не за секунды. Теоретически сейчас здесь можно было бы даже играть в футбол", — сказал он.

По словам Ныу, сколько времени займет ремонт — пока не совсем понятно. Это зависит от того, можно ли исправить ситуацию на месте или придется заказывать какие-то детали.

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