Инцидент произошел ночью, людей внутри здания не было. По словам представителя футбольного клуба "Вольта" Раймо Ныу, тренировок несколько дней не будет.
"Ночью прозвучал сигнал системы тревоги. Даже если кто-то и находился бы внутри, то никакой катастрофы не произошло бы, поскольку оно оседает постепенно, а не за секунды. Теоретически сейчас здесь можно было бы даже играть в футбол", — сказал он.
По словам Ныу, сколько времени займет ремонт — пока не совсем понятно. Это зависит от того, можно ли исправить ситуацию на месте или придется заказывать какие-то детали.
ФОТО: В Таллине обвалилась крыша футбольного холла (3)
В Таллине обвалилась крыша недавно построенного...
Шарапова пробилась в третий круг Australian Open
Россиянка Мария Шарапова преодолела барьер второго...
Мария Шарапова: "Я не была жертвой сексуального насилия" (1)
Перед матчем второго круга Открытого чемпионата...
Роналдиньо завершил великую карьеру футболиста
Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии по...
Бо выиграл масс-старт, Фуркад стал мировым рекордсменом
Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл масс-старт...
TOP новостей
Чеченцы внесли Литву в свой список неблагожелательных стран (269)
Чечня внесла Литву в свой список неблагожелательных...
История жизни - иллюстрация двадцатого века: литовский онколог Борис Лухтан (19)
Представители направления "истории повседневности"...
Сяурусявичюс: истинная цель Карбаускиса – контролировать ЛРТ (3)
Генеральный директор литовского радио и телевидения...
Чудом выживший во время Холокоста еврей из Шилале о палачах: я знаю их фамилии (51)
"Наверное, Бог хотел, чтобы я выжил". Так сказал...
В Казахстане в автобусе заживо сгорели 52 человека (8)
В Актюбинской области Казахстана во время движения...