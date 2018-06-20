Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира во втором туре обыграла в Санкт-Петербурге сборную Египта (3:1) и почти гарантировала себе выход в плей-офф — впервые с 1986 года (тогда выступала сборная СССР).
Maskvos centre sirgaliai po Rusijos pergalės prieš Egiptą surengė šventę
© Sputnik / Scanpix

Сейчас Россия переживает футбольный бум. Сразу после победы над египтянами поклонники российской сборной устроили народные гуляния, которые начались вечером 19 июня и затянулись до утра.

Шумно, весело и многолюдно было не только на улицах Москвы и Санкт-Петербурга (именно здесь проходил матч Россия — Египет), но и в фан-зонах других городов России, принимающих мировое первенство, — Волгограде и Ростове-на-Дону, Казани и Самаре, Калининграде и Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске и Екатеринбурге. Своей радостью от происходящего россияне делились с тысячами болельщиков из других стран, приехавших на чемпионат мира.

В предыдущий раз подобное в России наблюдалось десять лет назад, в 2008-м, когда хоккейная сборная России завоевала в канадском Квебеке золото чемпионата мира, а футбольная сборная дошла до полуфинала на ЕВРО.

После двух убедительных побед на групповом этапе чемпионата мира (в первом туре хозяева ЧМ-2018 разгромили сборную Саудовской Аравии) с общим счетом 8:1 сборная России лидирует в группе А. Следующий матч ей предстоит 25 июня в Самаре против сборной Уругвая. В нем будет решаться судьба первого места в группе.

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