На Олимпийских играх в Пхенчхане после короткой программы в танцах на льду лидерство захватили главные фавориты — чемпионы Ванкувера и серебряные призеры Сочи Тесса Вирчу и Скотт Мойр. Канадцы получили 83,67 балла и обновили свой же мировой рекорд.
Tessai Virtue ir Scottui Moir
© Scanpix

Второе место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (81,93). Выступление двукратных чемпионов мира привлекло дополнительное внимание одним пикантным моментом: по ходу танца у Габриэлы Пападакис расстегнулось платье, приобнажив ее грудь. Несмотря на это, девушка достойно откатала программу.

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли в короткой программе шестое место, еще одна российская пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро показала 13-й результат.

Обладатели медалей в танцах на льду определятся 20 января по итогам произвольной программы, которую представят 20 дуэтов.

Олимпийские игры-2018. Пхенчхан (Южная Корея)
Фигурное катание. Танцы на льду. Короткий танец

1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) — 83,67 балла (мировой рекорд)
2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 81,93
3. Мэдисон Хуббелл/Закари Донахью — 77,75
4. Майя Сибутани/Алекс Сибутани — 77,73
5. Анна Каппеллини/Лука Ланотте — 76,57
6. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) — 75,47…

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