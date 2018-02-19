Второе место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (81,93). Выступление двукратных чемпионов мира привлекло дополнительное внимание одним пикантным моментом: по ходу танца у Габриэлы Пападакис расстегнулось платье, приобнажив ее грудь. Несмотря на это, девушка достойно откатала программу.

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли в короткой программе шестое место, еще одна российская пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро показала 13-й результат.

Обладатели медалей в танцах на льду определятся 20 января по итогам произвольной программы, которую представят 20 дуэтов.

Олимпийские игры-2018. Пхенчхан (Южная Корея)

Фигурное катание. Танцы на льду. Короткий танец

1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) — 83,67 балла (мировой рекорд)

2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 81,93

3. Мэдисон Хуббелл/Закари Донахью — 77,75

4. Майя Сибутани/Алекс Сибутани — 77,73

5. Анна Каппеллини/Лука Ланотте — 76,57

6. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) — 75,47…