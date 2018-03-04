Масс-старт в конькобежном спорте впервые был включен в олимпийскую программу. В финальном забеге 23-летняя Алусалу применила рискованную тактику: в начале гонки убежала от соперниц и выиграла все три промежуточных финиша. В сумме уроженка Йыгева набрала 15 очков и уступила только трем призерам.

В аэропорту Таллина по возращении домой спортсменку встречали близкие, вице-президент Олимпийского комитета Тыну Тынисте и представители Союза конькобежцев Эстонии. А торговая сеть Sportland премировала Алусалу суммой 4000 евро за успешное выступление в Пхенчхане.

В центре внимания фотографов Саския Алусалу часто оказывается не только потому, что она была лидером и знаменосцем команды Эстонии на зимней Олимпиаде, но потому что очень красива. Ниже — подборка фото с личных аккаунтов спортсменки в Instagram.

A post shared by Saskia Alusalu 🇪🇪 (@saskiaalusalu) on Feb 12, 2018 at 9:52pm PST

