Масс-старт в конькобежном спорте впервые был включен в олимпийскую программу. В финальном забеге 23-летняя Алусалу применила рискованную тактику: в начале гонки убежала от соперниц и выиграла все три промежуточных финиша. В сумме уроженка Йыгева набрала 15 очков и уступила только трем призерам.
В аэропорту Таллина по возращении домой спортсменку встречали близкие, вице-президент Олимпийского комитета Тыну Тынисте и представители Союза конькобежцев Эстонии. А торговая сеть Sportland премировала Алусалу суммой 4000 евро за успешное выступление в Пхенчхане.
В центре внимания фотографов Саския Алусалу часто оказывается не только потому, что она была лидером и знаменосцем команды Эстонии на зимней Олимпиаде, но потому что очень красива. Ниже — подборка фото с личных аккаунтов спортсменки в Instagram.
ФОТО: Самая красивая спортсменка Олимпиады-2018 — родом из Эстонии (9)
Конькобежка Саския Алусалу ближе всех их эстонских...
Овечкин шестым в истории НХЛ девять раз забросил 40 шайб за сезон
В чемпионате НХЛ в матче на открытом воздухе NHL Stadium Series...
Четвертую замену в футболе прописали в правилах игры
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) включил...
Футбольный клуб из России продается на сайте объявлений Avito
Владикавказская "Алания" ищет новых инвесторов....
TOP новостей
Покинула родину и устроилась в Швеции: быть в Литве простым человеком невозможно (94)
Юстина родом из трехдетной семьи и работает с 16-ти лет....
Самоуправление Вильнюса намерено сдать скульптуры с Зеленого моста в аренду (199)
Вильнюсское самоуправление намерено сдать в аренду...
Ирландия: банда разгромила магазин Lidl, в ее рядах - 2 литовца (43)
В ирландском районе Талакто грабители проникли в...
Из других стран ЕС в Литву возвратили 17 беженцев (11)
В Литву из других стран ЕС были возвращены 17 беженцев,...
Юнкер: ЕС может обложить пошлиной виски, джинсы и Harley Davidson (20)
Если США реализуют обещание президента страны...