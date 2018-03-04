Конькобежка Саския Алусалу ближе всех их эстонских спортсменов была к медали на прошедщей Олимпиаде в Пхенчхане. В День независимости Эстонии она заняла 4-е место в масс-старте, что является лучшим результатом в истории для эстонских конькобежек.
Saskia Alusalu
© AFP / Scanpix

Масс-старт в конькобежном спорте впервые был включен в олимпийскую программу. В финальном забеге 23-летняя Алусалу применила рискованную тактику: в начале гонки убежала от соперниц и выиграла все три промежуточных финиша. В сумме уроженка Йыгева набрала 15 очков и уступила только трем призерам.

В аэропорту Таллина по возращении домой спортсменку встречали близкие, вице-президент Олимпийского комитета Тыну Тынисте и представители Союза конькобежцев Эстонии. А торговая сеть Sportland премировала Алусалу суммой 4000 евро за успешное выступление в Пхенчхане.

В центре внимания фотографов Саския Алусалу часто оказывается не только потому, что она была лидером и знаменосцем команды Эстонии на зимней Олимпиаде, но потому что очень красива. Ниже — подборка фото с личных аккаунтов спортсменки в Instagram.

Photo: @anuhammer / @annestiil

A post shared by Saskia Alusalu 🇪🇪 (@saskiaalusalu) on Feb 17, 2018 at 10:06pm PST

#Madeit to the #olympicvillage #pyeongchang2018 #teamestonia

A post shared by Saskia Alusalu 🇪🇪 (@saskiaalusalu) on Feb 4, 2018 at 5:02am PST

#bestnine2017 #thankyou

A post shared by Saskia Alusalu 🇪🇪 (@saskiaalusalu) on Dec 30, 2017 at 11:14pm PST

Waiting for the arrival #twosides 📸@wasartur

A post shared by Saskia Alusalu 🇪🇪 (@saskiaalusalu) on May 12, 2017 at 12:23pm PDT

Just one workout today 😉✌🏼 #office

A post shared by Saskia Alusalu 🇪🇪 (@saskiaalusalu) on Sep 28, 2017 at 12:51am PDT

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