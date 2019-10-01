ФОТО: россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Ласицкене победила с результатом 2,04 метра. Она взяла эту высоту с первой попытки. Второе место заняла украинка Ярослава Магучих, третье — американка Вашти Каннингэм.

Для Ласицкене это третье подряд золото на чемпионате мира. Таким образом россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, отмечает Sports.ru.

Чемпионат мира в Катаре начался 27 сентября и продлится до 6 октября. Российские спортсмены выступают на нем в качестве нейтральных атлетов, поскольку Всемирная ассоциация легкой атлетики недавно продлила срок дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.