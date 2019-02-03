"У меня была одна фотосессия в купальнике и нижнем белье, но мне до того было стыдно, что я даже просила о том, чтобы удалили эти фотографии.
Мне фотограф изначально говорил, что такие фотки нормальные, перед тобой девчонки из керлинга приходили также фотографировались. Мол, не переживай. Ну, я и подумала: "Ладно, ок". А сейчас мне безумно стыдно за ту фотосессию, и сейчас я бы не согласилась больше на подобное.
У меня родители из культурной сферы: мама - художник, папа - преподаватель ИЗО, брат в консерватории учился, работает в театре оперетты, и у меня очень строго с этим. Поэтому я и перед ними себя неловко чувствую, и самой тоже неприятно", - цитирует 26-летнюю спортсменку "Советский спорт".
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Всего-то одно упражнение Василича👴🏼! И эффект на лицо!😂 ну вернее на 🍑😂😂😂
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