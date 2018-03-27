ФОТО: Роджер Федерер отдыхает с семьей в Майами

Дочерям Федерера Шарлин Риве и Майле Роуз по восемь лет, а сыновьям Лео и Ленни этой весной исполнится четыре. В отличие от дочерей-близнецов, которые постороннему наблюдателю кажутся идентичными, сыновья заметно отличаются друг от друга.
Федерер решил взять отдых после поражения от 21-летнего австралийца Танаси Коккинакиса в первом же матче на супертурнире в Майами. Швейцарец пропустит все грунтовые турниры, чтобы восстановить силы и как можно лучше подготовиться к своему излюбленному Уимблдону.
Федерера по праву называют величайшим теннисистом в истории. Швейцарец — обладатель множества рекордов. Он выиграл 20 турниров "Большого шлема" в одиночном разряде и 308 недель (237 — подряд) провел на первой строчке в мировом рейтинге.
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