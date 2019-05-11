Именно по случаю завоевания национального трофея девушки решили сделать довольно откровенное фото с трофеем, которое попало в Instagram одной из спортсменок.
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L’hanno combinata anche questa volta... 😂 #ImocoVolley #campioniAlCubo #imocoboom💥
Полячка Йоанна Волош так радовалась победе, что выложила отдельное фото с кубком.
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Non potevo essere diverso!!!! Siamo CAMPIONI !!!!🔥🔥🔥🔥🔥🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 nie mogło być inaczej!!! 🔥🔥🔥🎉🔥🎉🎉🎉😅😅🔥🔥
Команда "Имоко Воллей" выиграла чемпионат Италии во второй раз подряд и в третий раз в истории.
Вскоре девушкам из "Имоко" предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов – поглядим, на что они пойдут, если выиграют еще и этот трофей.
ФОТО: итальянские волейболистки разделись после победы и прикрыли красоту чемпионским кубком
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