Волейболистки команды "Имоко Воллей" обыграли "Новару" в финальной серии плей-офф чемпионата Италии, пишет Eurosport.ru.
"Imoco Volley" - Italijos tinklinio čempionės
© DELFI montažas

Именно по случаю завоевания национального трофея девушки решили сделать довольно откровенное фото с трофеем, которое попало в Instagram одной из спортсменок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

L’hanno combinata anche questa volta... 😂 #ImocoVolley #campioniAlCubo #imocoboom💥
Публикация от Imoco Volley (@imocovolley) 6 Май 2019 в 3:44 PDT
Статьи по теме:
В Румынии на чемпионате по плаванию победили представители Литвы  (2)
В Рио-де-Жанейро во время турнира UFC 237 Роуз Намаюнас сразится с Джессикой Андраде


Полячка Йоанна Волош так радовалась победе, что выложила отдельное фото с кубком.


Команда "Имоко Воллей" выиграла чемпионат Италии во второй раз подряд и в третий раз в истории.

Вскоре девушкам из "Имоко" предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов – поглядим, на что они пойдут, если выиграют еще и этот трофей.

Спорт в мире

ФОТО: итальянские волейболистки разделись после победы и прикрыли красоту чемпионским кубком

Волейболистки команды "Имоко Воллей" обыграли "Новару" в...

В Рио-де-Жанейро во время турнира UFC 237 Роуз Намаюнас сразится с Джессикой Андраде

11 мая в бразильском Рио-де-Жанейро состоится турнир UFC...

Кокорин и Мамаев приговорены к реальным срокам заключения в колонии (1)

Пресненский суд Москвы вынес приговор нападающему...

В Португалии судья остановил футбольный матч, чтобы сходить в туалет (4)

В матче 31-го тура чемпионата Португалии по футболу...

ВИДЕО: Заезды "Формулы-1" в Баку остановили из-за сорвавшейся крышки канализационного люка (3)

Первая сессия свободных заездов на этапе "Формулы-1"...

TOP новостей

Заместитель генерального комиссара полиции Литвы: выборы проходят спокойно (14)

Выборы президента Литвы и два референдума проходят...

Павильон Литвы удостоился "Золотого льва" на Венецианской биеннале (13)

На 58-ой Венецианской биеннале современного искусства...

Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса

Архиепископ Православной церкви Украины: нет другой возможности достигнуть мира, кроме как победить агрессора (73)

Останется ли Украина на том пути, на который её пять лет...

В Литве наступил день тишины перед выборами президента и референдумами (22)

В субботу ночью вступил в силу запрет на агитацию на...

Emigracija

Владимир Скрипов. Всё течёт... К вопросу о миграции (4)

В преддверии грядущего референдума о расширении...