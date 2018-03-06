ФОТО: Дацюк принес олимпийское золото в монастырь

Дацюк, являвшийся капитаном олимпийских атлетов из России во время хоккейного турнира в Пхенчхане, показал прихожанам полученную золотую награду и подарил монастырю золотую медаль, завоеванную на чемпионате мира в 2012 году.

"Для меня самое главное — это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю", — сказал 39-летний Дацюк, передавая медаль в монастырь.

Дацюк — воспитанник свердловской школы хоккея — неоднократно отмечал вклад монастыря в свои спортивные успехи. "С Божьей помощью и молитвами отца Сергия все получилось. Мы выиграли все вместе", — сказал он в фильме "Обитель веры и любви", который был снят после победы сборной России на чемпионате мира в 2012 году.

Победа россиян на Олимпийских играх стала для Дацюка еще более значимой. Нападающий СКА вошел в так называемый "Тройной золотой клуб", где числятся исключительно чемпионы мира, олимпийские чемпионы и обладатели Кубка Стэнли — игроки, получившие все три престижнейшие награды в мировом хоккее.

Напомним, российские хоккеисты впервые за 26 лет выиграли Олимпиаду. В финале команда Олега Знарка обыграла немцев в дополнительное время со счетом 4:3.

Дацюк передал золотую медаль монастырюhttps://t.co/TRFjoffxPa— Это хоккей! (@sports_hockey) March 5, 2018