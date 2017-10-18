Форвард "Бостона" Хэйворд получил жуткую травму в первом матче чемпионата НБА

Хэйворд неудачно приземлился на паркет после попытки забить из-под кольца в первой четверти и заставил испытать шок всех находившихся на трибунах и у экранов телевизоров зрителей: 27-летний баскетболист получил перелом лодыжки со смещением и перелом большой берцовой кости.
С площадки Гордона уносили на носилках под аплодисменты зала, а лидер "Кливленда" Леброн Джеймс пожал парню руку и пожелал скорейшего выздоровления.
LeBron James showing support for Gordon Hayward.
pic.twitter.com/NjaK6U6oKk— NBA SKITS (@NBA_Skits) October 18, 2017
Матч завершился победой "Кливленда" со счетом 102:99. Хэйворд проводил первую официальную игру за "Бостон". В межсезонье он перешел в "Селтикс" из "Юты", где провел семь лет.
В другом матче первого игрового дня действующий чемпион НБА "Голден Стейт" неожиданно уступил "Хьюстону" — 121:122.
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