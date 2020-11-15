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Британский гонщик победил в 14-й гонке сезона-2020 - Гран-при Турции и в седьмой раз стал чемпионом "Формулы-1". До него этого удалось добиться лишь немцу Михаэлю Шумахеру.
Lewisas Hamiltonas
Lewisas Hamiltonas
© AP / Scanpix

Пилот команды Mercedes - британец Льюис Хэмилтон в воскресенье, 15 ноября, стал победителем 14-й гонки сезона-2020 "Формулы-1" - "Гран-при Турции". Благодаря этой победе Хэмилтон обеспечил себе чемпионский титул за три этапа до конца первенства.

Это уже седьмое чемпионство для Льюиса Хэмилтона, по этому показателю он сравнялся с легендарным немецким гонщиком Михаэлем Шумахером (Michael Schumacher). Второе место в Гран-при Турции занял Серхио Перес из Racing Point, а третье - Себастьян Феттель (Sebastian Vettel) из Ferrari.

Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri финишировал 12-м, опередив партнера по команде Пьера Гасли, который стал 13-м.

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Deutsche Welle
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