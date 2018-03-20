Флойд Мейвезер станет бойцом MMA

Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер-младший подал документы для получения лицензии бойца смешанных единоборств (MMA). Об этом сообщает TMZ.
Floydas Mayweatheris
© AFP / Scanpix

"На все нужно время. Мы подали заявку на получение лицензии и надеемся, что я смогу участвовать в боях MMA", — заявил Мейвезер. Боксер не назвал точные сроки, но отметил, что это произойдет в ближайшее время.

41-летний спортсмен также рассказал, что уже начал тренировки в MMA. Он добавил, что подготовка к боям по правилам смешанных единоборств может занять шесть-восемь месяцев.

В начале февраля Флойд Мейвезер дал согласие на проведение поединка с ирландским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств. Однако дата возможного боя не была обозначена.

В августе 2017-го между Макгрегором и Флойд Мейвезером состоялся поединок по правилам бокса. Американец выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде и остался непобежденным, одержав 50-ю победу в профессиональной карьере.

Lenta.ru
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