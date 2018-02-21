Чемпионка Европы-2018 15-летняя Загитова набрала в короткой программе 82,92 балла и почти на два балла обновила рекорд Медведевой, который был установлен ранее в командном турнире Пхенчхана-2018 (81,06). При этом двукратная чемпионка мира Медведева в короткой программе тоже улучшила личное достижение — 81,61.
Третье место после произвольной программы занимает канадка Кейтлин Осмонд (78,87), четвертой была японка Сатоко Мияхара.
17-летняя Диана Никитина на дебютной для себя Олимпиаде в короткой программе выступала под музыку "Soldier Of Love". Она избежала падений, исполнила тройной лутц и тройной тулуп, но другие элементы не выполнила чисто, и набрала 51,12 баллов, что на семь баллов уступает ее личному рекорду (58,81), установленному два года назад на юношеской Олимпиаде в Лиллехаммере.
В итоге елгавчанка заняла 26-е место среди 30-ти участниц и не отобралась в произвольную программу, куда попали 24 лучших (для этого ей не хватило 1,34 балла). Кроме того, Никитиной не удалось выполнить квалификационный норматив к чемпионату мира-2018, который в марте примет Милан: требовалось за технические элементы набрать минимум 27,00 баллов.
Произвольную программу фигуристки исполнят 23 февраля. Рекорды мира в произвольной программе (160,46) и по сумме двух программ (241,31) на данный момент принадлежат Медведевой.
Олимпийские игры-2018. Пхенчхан (Южная Корея)
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
1. Алина Загитова (Россия) — 82,92 (мировой рекорд) баллов
2. Евгения Медведева (Россия) — 81,61
3. Кейтлин Осмонд (Канада) — 78,87
4. Сатоко Мияхара (Япония) — 75,94
5. Каори Сакамото (Япония) — 73,18
6. Каролина Костнер (Италия) — 73,15
7. Габриэль Дэйлман (Канада) — 68,90
8. Чхве Да Бин (Южная Корея) — 67,77
…26. Диана Никитина (Латвия) — 51,12
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