Чемпионка Европы-2018 15-летняя Загитова набрала в короткой программе 82,92 балла и почти на два балла обновила рекорд Медведевой, который был установлен ранее в командном турнире Пхенчхана-2018 (81,06). При этом двукратная чемпионка мира Медведева в короткой программе тоже улучшила личное достижение — 81,61.

Третье место после произвольной программы занимает канадка Кейтлин Осмонд (78,87), четвертой была японка Сатоко Мияхара.

17-летняя Диана Никитина на дебютной для себя Олимпиаде в короткой программе выступала под музыку "Soldier Of Love". Она избежала падений, исполнила тройной лутц и тройной тулуп, но другие элементы не выполнила чисто, и набрала 51,12 баллов, что на семь баллов уступает ее личному рекорду (58,81), установленному два года назад на юношеской Олимпиаде в Лиллехаммере.

В итоге елгавчанка заняла 26-е место среди 30-ти участниц и не отобралась в произвольную программу, куда попали 24 лучших (для этого ей не хватило 1,34 балла). Кроме того, Никитиной не удалось выполнить квалификационный норматив к чемпионату мира-2018, который в марте примет Милан: требовалось за технические элементы набрать минимум 27,00 баллов.

Произвольную программу фигуристки исполнят 23 февраля. Рекорды мира в произвольной программе (160,46) и по сумме двух программ (241,31) на данный момент принадлежат Медведевой.

Олимпийские игры-2018. Пхенчхан (Южная Корея)

Фигурное катание. Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) — 82,92 (мировой рекорд) баллов

2. Евгения Медведева (Россия) — 81,61

3. Кейтлин Осмонд (Канада) — 78,87

4. Сатоко Мияхара (Япония) — 75,94

5. Каори Сакамото (Япония) — 73,18

6. Каролина Костнер (Италия) — 73,15

7. Габриэль Дэйлман (Канада) — 68,90

8. Чхве Да Бин (Южная Корея) — 67,77

…26. Диана Никитина (Латвия) — 51,12