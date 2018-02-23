По итогам короткой программы 15-летняя Загитова захватила лидерство с мировым рекордом, опережая 18-летнюю Медведеву на 1,31 балла. В произвольной программе обе россиянки показали абсолютно одинаковый результат — по 156,65 баллов!
В сумме Загитова (чемпионка Европы-2018) набрала 239,57 баллов и стала олимпийской чемпионкой. Она принесла россиянам первое золото на Играх в Пхенчхане. У двукратной чемпионки мира Медведевой (238,26) — серебряная награда. Тройку призеров замкнула канадка Кейтлин Осмонд (231,02).
Для Загитовой и Медведевой это вторые медали образца Пхенчхана-2018: ранее они взяли по серебру в командных соревнованиях, где чемпионами стали канадцы.
Загитова стала второй россиянкой, выигравшей личный турнир. Олимпийской чемпионкой является также Юлия Липницкая, но в Сочи-2014 она выиграла в командном турнире. Кроме того, Алина стала самой молодой олимпийской чемпионкой за последние 20 лет. Загитова взяла золото в возрасте 15 лет и 281 дня.
За всю историю Игр лишь американка Тара Липински выигрывала в более юном возрасте. На победной Олимпиаде в Нагано ей было 15 лет и 255 дней, сообщает Sports.ru.
Среди одиночниц самой юной чемпионкой является россиянка Юлия Липницкая (15 лет, 249 дней), но она завоевала золото в командном турнире. Рекорд среди всех фигуристок принадлежит немке Макси Гербер, которая выступала в парном катании, она выиграла золото Игр-1936 в возрасте 15 лет и 127 дней.
Впервые в истории Игр на пьедестале почета оказались сразу две представительницы России. Всего это 5-я и 6-я награды российского и советского женского фигурного катания на Олимпиадах. До Медведевой и Загитовой награды на Играх выигрывали Кира Иванова (Сараево-1984 — бронза), Ирина Слуцкая (Солт-Лейк-Сити-2002 — серебро, Турин-2006 — бронза) и Аделина Сотникова (Сочи-2014 — золото).
После двойной победы в женском фигурном катании у команды "Олимпийские атлеты из России" стало 14 медалей ОИ-2018 (1-5-8).
Латвийская фигуристка Диана Никитина в короткой программе заняла 26-е место и не выступала в произвольной программе.
Олимпийские игры. Фигурное катание
Женщины
Произвольная программа
1. Евгения Медведева (Россия) — 156,65
2. Алина Загитова (Россия) — 156,65
3. Кейтлин Осмонд (Канада) — 152,15
4. Сатоко Мияхара (Япония) — 146,44
5. Каролина Костнер (Италия) — 139,29
6. Каори Сакамото (Япония) — 136,53
7. Мария Сотскова (Россия) — 134,24
8. Чхве Да Бин (Южная Корея) — 131,49
9. Брэди Теннелл (США) — 128,34
10. На Хен Ким (Южная Корея) — 121,38…
Итоговое положение
1. Алина Загитова (Россия) — 239,57
2. Евгения Медведева (Россия) — 238,26
3. Кейтлин Осмонд (Канада) — 231,02
4. Сатоко Мияхара (Япония) — 222,38
5. Каролина Костнер (Италия) — 212,44
6. Каори Сакамото (Япония) — 209,71
7. Чхве Да Бин (Южная Корея) — 199,26
8. Мария Сотскова (Россия) — 198,10
9. Брэди Теннелл (США) — 192,35
10. Мираи Нагасу (США) — 186,54…
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