По итогам короткой программы 15-летняя Загитова захватила лидерство с мировым рекордом, опережая 18-летнюю Медведеву на 1,31 балла. В произвольной программе обе россиянки показали абсолютно одинаковый результат — по 156,65 баллов!

В сумме Загитова (чемпионка Европы-2018) набрала 239,57 баллов и стала олимпийской чемпионкой. Она принесла россиянам первое золото на Играх в Пхенчхане. У двукратной чемпионки мира Медведевой (238,26) — серебряная награда. Тройку призеров замкнула канадка Кейтлин Осмонд (231,02).

Для Загитовой и Медведевой это вторые медали образца Пхенчхана-2018: ранее они взяли по серебру в командных соревнованиях, где чемпионами стали канадцы.

Загитова стала второй россиянкой, выигравшей личный турнир. Олимпийской чемпионкой является также Юлия Липницкая, но в Сочи-2014 она выиграла в командном турнире. Кроме того, Алина стала самой молодой олимпийской чемпионкой за последние 20 лет. Загитова взяла золото в возрасте 15 лет и 281 дня.

За всю историю Игр лишь американка Тара Липински выигрывала в более юном возрасте. На победной Олимпиаде в Нагано ей было 15 лет и 255 дней, сообщает Sports.ru.

Среди одиночниц самой юной чемпионкой является россиянка Юлия Липницкая (15 лет, 249 дней), но она завоевала золото в командном турнире. Рекорд среди всех фигуристок принадлежит немке Макси Гербер, которая выступала в парном катании, она выиграла золото Игр-1936 в возрасте 15 лет и 127 дней.

Впервые в истории Игр на пьедестале почета оказались сразу две представительницы России. Всего это 5-я и 6-я награды российского и советского женского фигурного катания на Олимпиадах. До Медведевой и Загитовой награды на Играх выигрывали Кира Иванова (Сараево-1984 — бронза), Ирина Слуцкая (Солт-Лейк-Сити-2002 — серебро, Турин-2006 — бронза) и Аделина Сотникова (Сочи-2014 — золото).

После двойной победы в женском фигурном катании у команды "Олимпийские атлеты из России" стало 14 медалей ОИ-2018 (1-5-8).

Латвийская фигуристка Диана Никитина в короткой программе заняла 26-е место и не выступала в произвольной программе.

Олимпийские игры. Фигурное катание

Женщины

Произвольная программа

1. Евгения Медведева (Россия) — 156,65

2. Алина Загитова (Россия) — 156,65

3. Кейтлин Осмонд (Канада) — 152,15

4. Сатоко Мияхара (Япония) — 146,44

5. Каролина Костнер (Италия) — 139,29

6. Каори Сакамото (Япония) — 136,53

7. Мария Сотскова (Россия) — 134,24

8. Чхве Да Бин (Южная Корея) — 131,49

9. Брэди Теннелл (США) — 128,34

10. На Хен Ким (Южная Корея) — 121,38…

Итоговое положение

1. Алина Загитова (Россия) — 239,57

2. Евгения Медведева (Россия) — 238,26

3. Кейтлин Осмонд (Канада) — 231,02

4. Сатоко Мияхара (Япония) — 222,38

5. Каролина Костнер (Италия) — 212,44

6. Каори Сакамото (Япония) — 209,71

7. Чхве Да Бин (Южная Корея) — 199,26

8. Мария Сотскова (Россия) — 198,10

9. Брэди Теннелл (США) — 192,35

10. Мираи Нагасу (США) — 186,54…