Как сообщается на официальном сайте ФИФА, ФФУ должна заплатить 35 тысяч долларов штрафа за использование болельщиками пиротехники, лазеров и дискриминационных баннеров на матче против Хорватии, который прошел 9 октября в Киеве.

Еще четыре тысячи долларов украинская федерация заплатит за непристойное поведение болельщиков на матче против Косово, который состоялся 6 октября в Шкодере.

Сборная Украины заняла третье место в отборочной группе I с пятью победами при двух ничьих и трех поражениях и не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018.