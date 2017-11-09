Федерация футбола Украины (ФФУ) оштрафована ФИФА на 39 тысяч долларов за нарушения болельщиками правил поведения во время двух последних матчей сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира-2018.
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Как сообщается на официальном сайте ФИФА, ФФУ должна заплатить 35 тысяч долларов штрафа за использование болельщиками пиротехники, лазеров и дискриминационных баннеров на матче против Хорватии, который прошел 9 октября в Киеве.

Еще четыре тысячи долларов украинская федерация заплатит за непристойное поведение болельщиков на матче против Косово, который состоялся 6 октября в Шкодере.

Сборная Украины заняла третье место в отборочной группе I с пятью победами при двух ничьих и трех поражениях и не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018.

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