ФИФА признана Криштиану Роналду лучшим футболистом 2017 года

В голосовании футболист опередил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и форварда ПСЖ Неймара.

Роналду является действующим обладателем награды. В 2017 году в составе "Реала" португалец выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира.

Раннее в номинации "лучший тренер" победил наставник "Реала" Зинедин Зидан. Игрок лондонского "Арсенала" Оливье Жиру получил приз Ференца Пушкаша за лучший гол года.

ФИФА учредила награду в 2016 году. До этого федерация вручала "Золотой мяч" совместно с французским журналом France Football. Однако в сентябре 2016 года сотрудничество между сторонами было прекращено.