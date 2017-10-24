ФИФА признана Криштиану Роналду лучшим футболистом 2017 года

В голосовании футболист опередил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и форварда ПСЖ Неймара.
Роналду является действующим обладателем награды. В 2017 году в составе "Реала" португалец выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира.
VIDEO - Behind the scenes at #TheBest!https://t.co/BJcDQgKcld pic.twitter.com/lt2LQItL23— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) 24 октября 2017 г.
Раннее в номинации "лучший тренер" победил наставник "Реала" Зинедин Зидан. Игрок лондонского "Арсенала" Оливье Жиру получил приз Ференца Пушкаша за лучший гол года.
ФИФА учредила награду в 2016 году. До этого федерация вручала "Золотой мяч" совместно с французским журналом France Football. Однако в сентябре 2016 года сотрудничество между сторонами было прекращено.
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