После полуфинального матча в Сочи 29-летний футболист вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами "Слава Украине, давай, давай!" Позднее Вида заявил, что это видео — шутка.

"Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", — сказал он.

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Дисциплинарный комитет рассмотрел видео. Высказывание Виды было расценено как неспортивное поведение, которое противоречит принципам fair-play.

В соответствии с 54-й статьей дисциплинарного кодекса ФИФА о провокации широкой общественности футболист сборной Хорватии мог быть дисквалифицированы на два матча и заплатить денежный штраф.

Позже Домагой Вида тоже высказался на тему скандала. "Расстроен, что ряд представителей СМИ интерпретировали наше сообщение таким образом. Это однозначно не было политическим лозунгом, а простая благодарность за поддержку из Украины, где я и Вукоевич провели несколько лет. У нас не было намерения задеть кого-то. На протяжении карьеры у меня были партнеры из многих стран, и я уважаю их всех", — приводится его мнение на сайте Хорватского футбольного союза.

Защитник хорватской сборной отметил: "У меня много друзей на Украине и есть друзья в России. И всеми ими я горжусь. Я с радостью общаюсь на русском языке и получаю удовольствие от российского гостеприимства на ЧМ-2018. Я искренне надеюсь, что эти высказывания будут восприняты только как слова благодарности нашим друзьям из Украины за их поддержку — не в матче с Россией, а по ходу всего чемпионата мира".

В свою очередь, в Хорватском футбольном союзе подчеркнули, что "высказывания — просто ответ на многочисленные сообщения поддержки, полученные из Украины во время ЧМ-2018, учитывая какой большой вклад внесли Вида и Вукоевич, когда выступила за "Динамо" Киев".

Тем не менее хорватский футбольный союз обратил внимание и Виды, и Вукоевича, а также всех остальных членов команды, что им стоит воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть интерпретированы как политические.

"Здесь отсутствует политический подтекст и оскорбление, и это подтверждают длительные дружеские отношения между Хорватским футбольным союзом и РФС, которые в дальнейшем будут развиваться. Хорватский футбольный союз и сборная Хорватии абсолютно поддерживают принципы борьбы с любой формой нетерпимости в футболе и смешиванием политики со спортом", — говорится в заявлении союза.

В полуфинале ЧМ сборная Хорватии сыграет со сборной Англии. Матч состоится 11 июля в Москве.

Домагой Вида шесть лет выступал за киевское "Динамо" (сезоны-12/13-17/18). По ходу прошлого сезона хорватский защитник перешел из украинского клуба в турецкий "Бешикташ". Бывший полузащитник сборной Хорватии Огнен Вукоевич играл за киевское "Динамо" на протяжении семи лет (2008-2015).

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко так прокомментировал инцидент на своей странице в Facebook: "ФФУ и я лично заняли жесткую позицию в ситуации, сложившейся вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды после победы команды в четвертьфинале ЧМ-2018: своей яркой игрой и бойцовскими качествами Вида, как и вся сборная Хорватии, заслужил право участвовать в полуфинале турнира!"

"У футболиста, который много лет защищал честь киевского Динамо и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им!

За последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам!

Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну! И Вида сыграет в полуфинале ЧМ-2018! Слава Хорватии! Слава Украине!", — написал Павелко в фейсбуке.