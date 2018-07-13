Решение связано с проявлениями сексизма в отношении болельщиц и освещающих матчи журналисток. В ходе ЧМ-2018 сексизм был гораздо большей проблемой, чем расизм, заявил накануне исполнительный директор организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) Пиара Повар.
По его словам, за пределами стадионов были зафиксированы более 30 случаев сексуальных домогательств от футбольных фанатов. "Вероятно, скрытые цифры в десять раз выше", - отметил правозащитник.
В частности, сексуальному домогательству на мундиале подверглась репортер DW. Жюльет Гонсалес Теран (Julieth González Therán). Она работала в прямом эфире в Москве, когда незнакомый мужчина внезапно подбежал к журналистке и поцеловал, положив руку ей на грудь. Позднее представившийся Русланом болельщик извинился перед Жюльет за свое поведение.
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