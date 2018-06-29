ФИФА платит Марадоне 11 тысяч евро в день и оплачивает расходы на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) платит бывшему игроку и тренеру сборной Аргентины Диего Марадоне по 10 тысяч фунтов в день за посещение каждого матча ЧМ-2018 с участием аргентинцев. Как утверждает Daily Mail, ему также покрывают расходы на переезды и проживание.
Diego Maradona
© Reuters

Эти выплаты предусмотрены программой легенд ФИФА, которую поддерживает президент организации Джанни Инфантино, и должны способствовать тому, чтобы на каждом матче ЧМ-2018 в качестве послов присутствовало хотя бы по одному бывшему футболисту играющих команд, сообщает Newsru.com.

На ЧМ-2018 Марадона посетил все три игры сборной Аргентины на групповом этапе — с Исландией (1:1), Хорватией (0:3) и Нигерией (2:1). В 1/8 финала Аргентина 30 июня в Казани сыграет с Францией.

Статьи по теме:
Марадоне стало плохо после победы аргентинцев в матче чемпионата мира  (3)
Болельщики выбрали лучшего футболиста в истории чемпионатов мира — это не Пеле и не Марадона

На матче против Нигерии в Санкт-Петербурге, по мнению очевидцев, легендарный футболист находился в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Он то засыпал, то вел себя весьма буйно, демонстрировал трибунам неприличные жесты и в итоге угодил в медпункт с жалобами на плохое самочувствие.

На стартовом матче сборной Аргентины с Исландией в Москве 57-летний Марадона был замечен с сигарой, хотя на территории стадиона категорически запрещено курить.

Сборная Аргентины на групповом этапе набрала 4 очка и вышла в плей-офф со второго места. В 1/8 финала аргентинцы сыграют с французами. Матч пройдет 30 июня в Казани.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Станет ли новый дом для Марадоны в Бресте крепостью? (1)

Аргентинский футболист Диего Марадона вошёл в первую...

Марадона возглавит правление брестского "Динамо"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона...

Спорт в мире

На чемпионате мира по футболу известны все пары 1/8 финала (+календарь игр)

На чемпионате мира по футболу в Росси завершился...

ФИФА платит Марадоне 11 тысяч евро в день и оплачивает расходы на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) платит бывшему...

Бразильскую журналистку домогались в Екатеринбурге в прямом эфире с ЧМ (14)

Журналистка бразильского канала Globo/SporTV Джулия...

Главный тренер немцев Йоахим Лев: "Мы заслуженно вылетели из турнира" (41)

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев...

ЧМ-2018: Германия вчистую проиграла Южной Корее и сложила чемпионские полномочия (93)

Сборная Южной Кореи обыграла команду Германии в матче...

TOP новостей

МИД Литвы: Россия не позволила провести экспедицию "Миссия - Сибирь" (226)

МИД Литвы 29 июня заявил о разочаровании в связи с...

Башня Гедиминаса на горе - на самом деле не башня Гедиминаса: в июле можно будет увидеть настоящую (23)

Башня Гедиминаса на горе - на самом деле не башня...

Президент Литвы о встрече Трампа и Путина: особых ожиданий нет (44)

Президент Даля Грибаускайте говорит, что с...

Жизнь с покойным: неясный порядок приводит к разногласиям (19)

Тысячи людей держат у себя дома урны с прахом усопших...

Эмануэлис Зингерис: я не ожидал от ПАСЕ такого единодушия (8)

Парламентская ассамблея Совета Европы призывает...