ФИФА платит Марадоне 11 тысяч евро в день и оплачивает расходы на ЧМ-2018

Эти выплаты предусмотрены программой легенд ФИФА, которую поддерживает президент организации Джанни Инфантино, и должны способствовать тому, чтобы на каждом матче ЧМ-2018 в качестве послов присутствовало хотя бы по одному бывшему футболисту играющих команд, сообщает Newsru.com.
На ЧМ-2018 Марадона посетил все три игры сборной Аргентины на групповом этапе — с Исландией (1:1), Хорватией (0:3) и Нигерией (2:1). В 1/8 финала Аргентина 30 июня в Казани сыграет с Францией.
На матче против Нигерии в Санкт-Петербурге, по мнению очевидцев, легендарный футболист находился в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Он то засыпал, то вел себя весьма буйно, демонстрировал трибунам неприличные жесты и в итоге угодил в медпункт с жалобами на плохое самочувствие.
На стартовом матче сборной Аргентины с Исландией в Москве 57-летний Марадона был замечен с сигарой, хотя на территории стадиона категорически запрещено курить.
Сборная Аргентины на групповом этапе набрала 4 очка и вышла в плей-офф со второго места. В 1/8 финала аргентинцы сыграют с французами. Матч пройдет 30 июня в Казани.
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