"Мы можем подтвердить, что РФС связался с ФИФА по поводу информации, предоставленной недавно WADA в связи с допинговым расследованием в России. ФИФА в настоящее время исследует все данные, полученные от WADA, и свяжется с РФС в надлежащее время", — сообщили порталу "Чемпионат" в пресс-службе ФИФА.

Ранее было объявлено, что РФС с привлечением Следственного комитета РФ проведет собственное расследование соревновательного допинг-контроля в чемпионате России с 2012-го по 2015 год, информация о котором может находиться в переданной ФИФА в обход властей РФ базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Обе структуры предложили международной федерации свою помощь в обработке этих сведений, но, как следует из заявления, получили отказ.

Министр спорта РФ Павел Колобков ранее заявил, что бывшие сотрудники Московской антидопинговой лаборатории, которой руководил бежавший за океан Григорий Родченков, имели неконтролируемый доступ к базе данных вплоть до июля 2016 года и могли вносить в нее "любые корректировки без оставления следов".

Доказательства уязвимости базы посредством удаленного доступа были получены Следственным комитетом РФ. По мнению следователей, подельники Родченкова пользовались этой уязвимостью для бесконтрольного изменения данных с целью создания ложных доказательств.

В этом году ФИФА уже проводила расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозревались в употреблении допинга. Среди них были 23 игрока, входившие в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года. Следствие не выявило никаких фактов нарушений россиянами антидопинговых правил.

Однако в середине ноября Родченков передал WADA новую порцию компромата. Ожидается, что зимой в ФИФА будет проведен "судебный анализ" допинг-проб россиян на предмет их вскрытия и подмены. При этом будет использована технология, разработанная комиссией МОК под руководством Дениса Освальда.

Кроме того, федерация намерена продолжить попытки установить прямой контакт с Родченковым, который заявлял о наличии у него доказательств применения допинга в российском футболе.