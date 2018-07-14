"После тщательного анализа второго видео с участием игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, которое появилось в СМИ… глава дисциплинарного комитета ФИФА установил, что оно было записано перед тем, как ФИФА объявила первое решение о наказании Виды, и пришел к выводу, что никаких дополнительных нарушений регламента ФИФА футболистом допущено не было", — говорится в сообщении ФИФА.
Как сообщалось, Дисциплинарный комитет ФИФ) вынес предупреждение защитнику сборной Хорватии за поведение после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России (2:2, 4:3 по пенальти). После полуфинального матча в Сочи 29-летний футболист вместе с бывшим игроком сборной Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами "Слава Украине, давай, давай!".
Дисциплинарный комитет рассмотрел видео. Высказывание Виды было расценено как неспортивное поведение, которое противоречит принципам fair-play.
Позднее Вида заявил, что это видео — шутка. "Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", — сказал он.
А после победы над командой Англии в полуфинале ЧМ-2018 хорват вновь извинился перед россиянами: "Я сделал ошибку. Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь, надо учиться на ошибках".
Домагой Вида шесть лет выступал за киевское "Динамо" (сезоны-12/13-17/18). По ходу прошлого сезона хорватский защитник перешел из украинского клуба в турецкий "Бешикташ". Бывший полузащитник сборной Хорватии Огнен Вукоевич играл за киевское "Динамо" на протяжении семи лет (2008-2015).
В Хорватском футбольном союзе подчеркнули, что "высказывания — просто ответ на многочисленные сообщения поддержки, полученные из Украины во время ЧМ-2018, учитывая какой большой вклад внесли Вида и Вукоевич, когда выступила за "Динамо" Киев".
Тем не менее хорватский футбольный союз обратил внимание и Виды, и Вукоевича, а также всех остальных членов команды, что им стоит воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть интерпретированы как политические.
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