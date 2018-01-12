ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018 по футболу

Ожидается, что решение будет утверждено на мартовском собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием правил игры в футбол.

"Ежегодное общее собрание IFAB состоится в марте. После этой встречи ФИФА окончательно решит, будет ли эта технология использоваться этим летом в России", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ФИФА. Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее заявил, что турнир в России станет первым чемпионатом мира, в ходе которого арбитры смогут использовать видеоповторы.

Система VAR тестировалась во время Кубка конфедераций-2017 в России и клубного чемпионата мира-2017 в ОАЭ. Также в сезоне-2017/18 ее использовали на матчах ведущих европейских чемпионатов. В частности, в Германии и Италии. Ожидается, что с сезона 2018/19 систему будут применять и в чемпионате России.

Как известно, матчи финальной стадии ЧМ-2018 будут проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.