ФИФА обвинили в фальсификации выборов лучшего футболиста мира

Такие жалобы поступили от капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры, а также главного тренера сборной Судана Здравко Логарушича.

Никарагуанский игрок заявил, что вообще не участвовал в голосовании, так как в ФИФА забыли выслать ему надлежащий бланк.

Специалист обнародовал фото своего письма в ФИФА, где видно, что он отдал голоса Мохамеду Салаху, Садьо Мане и Вирджилу ван Дейку.

Sudan coach Zdravko Logarušić says he voted for Egypt's @MoSalah in the #FIFABestAwards awards as well as @KMbappe but his vote was changed to Lionel Messi and Vigril Van Dijk, Logarušić took a screenshot of his vote before submitting it. @FIFAcom must speak! #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/ds9dCIhpVL