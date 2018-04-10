ФИФА может изменить или полностью отменить систему аренды футболистов

По данным источника, для реформирования трансферной системы была создана специальная комиссия, в которую вошли представители Международного профсоюза игроков (FIFPro), Ассоциации европейских клубов (ECA), а также бывших футболистов, среди которых Кафу, Звонимир Бобан, Эдвин Ван дер Сар и Марко Ван Бастен.

Идея аренды футболистов заключалась в помощи молодым игрокам развиваться в клубах ниже уровнем, но сейчас команды используют систему в своих интересах. Они зачастую приобретают юниоров, отправляют их в аренду, а потом перепродают, не предоставив даже шанса сыграть за первую команду.

В нынешнем сезоне "Ювентус" отдал в аренду 41 игрока, "Удинезе" - 27, "Челси" - 22, "Манчестер Сити" - 18.

Среди одиннадцати пунктов реформирования, которые могут быть утверждены в октябре на заседании совета ФИФА, также значится ограничение максимального размера оплаты труда.