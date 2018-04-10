ФИФА может изменить или полностью отменить систему аренды футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вопрос регулирования или полного запрета арендных соглашений между клубами, утверждает французское издание France Football. По мнению федерации, данная функция перестала служить своей первоначальной цели.
FIFA 2018 kamuolys "Telstar 18"
© Organizatorių nuotr.

По данным источника, для реформирования трансферной системы была создана специальная комиссия, в которую вошли представители Международного профсоюза игроков (FIFPro), Ассоциации европейских клубов (ECA), а также бывших футболистов, среди которых Кафу, Звонимир Бобан, Эдвин Ван дер Сар и Марко Ван Бастен.

Идея аренды футболистов заключалась в помощи молодым игрокам развиваться в клубах ниже уровнем, но сейчас команды используют систему в своих интересах. Они зачастую приобретают юниоров, отправляют их в аренду, а потом перепродают, не предоставив даже шанса сыграть за первую команду.

В нынешнем сезоне "Ювентус" отдал в аренду 41 игрока, "Удинезе" - 27, "Челси" - 22, "Манчестер Сити" - 18.

Среди одиннадцати пунктов реформирования, которые могут быть утверждены в октябре на заседании совета ФИФА, также значится ограничение максимального размера оплаты труда.

NEWSru.com
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