Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность внесения значительных изменений в правила фиксации положения вне игры. Как утверждает газета The Times, грядущие реформы обещают стать революционными и упростят работу арбитрам.
FIFA 2018, Belgija - Japonija
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В руководстве организации предлагают определять офсайд только в том случае, если между последним игроком защищающейся команды и атакующим футболистом имеется "очевидный просвет". Под таковым понимается случай, когда все тело атакующего игрока находится впереди защищающегося.

В настоящее время фиксируют даже "миллиметровые" офсайды, если часть тела атакующего футболиста находится впереди защитника. Это зачастую вызывает бурную реакцию болельщиков и дискредитирует систему видеоповторов (VAR).

Если в ФИФА одобрят данную идею, она в феврале будет предложена Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) для тестов и дальнейшего утверждения.

В последний раз серьезные изменения в правило офсайда вносились в 90-х годах прошлого века, когда было определено, что атакующий игрок, находящийся на одной линии с защитником, не находится в положении вне игры.

NEWSru.com

ФИФА хочет пересмотреть правило определения офсайда

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