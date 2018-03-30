ФИФА беспокоит отсутствие газона на стадионе ЧМ-2018 в Самаре

Как заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, 45-тысячный стадион, который примет шесть матчей чемпионата мира 2018 года, по графику строительства должен быть сдан в эксплуатацию до 30 апреля. За два дня до указанного срока там в рамках первенства Футбольной национальной лиги планируют провести тестовый матч местные "Крылья Советов" и воронежский "Факел".
"Конечно, определенную обеспокоенность в связи с отсутствием поля высказывает ФИФА. Но все графики утверждены соответствующим штабом, который возглавляет Минстрой. Все эти графики показаны специалистам ФИФА. Но мы исходим из того, что стадион будет введен в эксплуатацию до 28 апреля, когда запланирован тестовый матч", - сообщил Сорокин РИА "Новости".
"Самара Арена" примет встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встречу 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
По данным газеты "Спорт-Экспресс", ФИФА вернула арену в "зону риска", из которой недавно ее убирала. По рекомендациям федерации, на стадионе должно пройти как минимум три тестовых матча.
Изначально первый тестовый матч был намечен на 7 апреля, однако позднее сроки были смещены на 28 апреля.
Строители не успевают уложить газон на арене. Работы по его укладке можно вести только при плюсовой температуре, а в Самаре температура выше нуля ожидается только после 5 апреля.
Напомним, что в декабре 2017-го правительство Российской Федерации утвердило перенос на будущий год сроков сдачи семи стадионов, которые возводятся к чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако проблемными аренами были признаны только две - в Калининграде и Самаре.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
Мутко: отнять у России чемпионат мира по футболу уже невозможно (2)
Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о...
ФИФА беспокоит отсутствие газона на стадионе ЧМ-2018 в Самаре
Международная федерация футбола (ФИФА) выражает...
Италия, Австрия и Канада поборятся за право принять зимнюю Олимпиаду 2026 года
Представители Национальных олимпийских комитетов (НОК)...
Лукашенко назвал сало лучшим белорусским допингом (7)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время...
Названа причина вспышки норовируса на Олимпийских играх в Пхенчхане (2)
Вспышка норовируса во время зимних Олимпийских игр 2018...
TOP новостей
Россия ответила Литве - высылает трех литовских дипломатов (172)
В ответ на высылку трех российских дипломатов из Литвы...
Паланга готова к длинным выходным: за сутки просят впечатляющие деньги (6)
Если в Литве есть место, где трудно угадать цены, то это...
Возвращение Успасских: мы забыли, что это такое (28)
Как сказал сам Виктор Успасских , который поправил свое...
Налоговые изменения в Литве, Латвии и Эстонии: жители какой из стран остались в выигрыше (6)
С начала 2018 года в трех странах Балтии вступили в силу...
Предупреждение: из-за нового запрета может возникнуть хаос (65)
Что такое секс-товар и чем он отличается от эротических...