ФИФА беспокоит отсутствие газона на стадионе ЧМ-2018 в Самаре

Как заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, 45-тысячный стадион, который примет шесть матчей чемпионата мира 2018 года, по графику строительства должен быть сдан в эксплуатацию до 30 апреля. За два дня до указанного срока там в рамках первенства Футбольной национальной лиги планируют провести тестовый матч местные "Крылья Советов" и воронежский "Факел".

"Конечно, определенную обеспокоенность в связи с отсутствием поля высказывает ФИФА. Но все графики утверждены соответствующим штабом, который возглавляет Минстрой. Все эти графики показаны специалистам ФИФА. Но мы исходим из того, что стадион будет введен в эксплуатацию до 28 апреля, когда запланирован тестовый матч", - сообщил Сорокин РИА "Новости".

"Самара Арена" примет встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встречу 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

По данным газеты "Спорт-Экспресс", ФИФА вернула арену в "зону риска", из которой недавно ее убирала. По рекомендациям федерации, на стадионе должно пройти как минимум три тестовых матча.

Изначально первый тестовый матч был намечен на 7 апреля, однако позднее сроки были смещены на 28 апреля.

Строители не успевают уложить газон на арене. Работы по его укладке можно вести только при плюсовой температуре, а в Самаре температура выше нуля ожидается только после 5 апреля.

Напомним, что в декабре 2017-го правительство Российской Федерации утвердило перенос на будущий год сроков сдачи семи стадионов, которые возводятся к чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако проблемными аренами были признаны только две - в Калининграде и Самаре.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.