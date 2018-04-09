Вопрос об уходе Илюмжинова был поднят на заседании президентского совета, состоявшегося 7-8 апреля в Минске. В поддержку его отставки высказались 14 членов совета, а против — один. Из-за того, что Илюмжинов находится под санкциями США, шахматная федерация столкнулась с трудностями при работе с банками. Ожидается, что к концу апреля действующие европейские счета организации будут закрыты, а другие банки ее обслуживать отказываются. «ФИДЕ сталкивается с серьезными трудностями при исполнении финансовых обязательств перед шахматным сообществом. Это плохо отражается на нашей репутации и подрывает доверие. В интересах организации вы должны немедленно уйти в отставку», — говорится в обращении членов совета в адрес Илюмжинова. Совет также принял решение закрыть офис ФИДЕ в Москве.

В конце марта исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фримен заявил RNS, что Илюмжинов в ходе заседания президентского совета организации в Афинах объявил о своей отставке. Сам Илюмжинов эти данные опроверг. В комментарии Дождю он сказал, что на него оказывают давление, пытаясь добиться его ухода. «Это те силы, которые находятся под влиянием американских властей. Постоянно говорят о том, что я под санкциями США и постоянно требуют, чтобы я покинул пост в ФИДЕ. У меня в президентском совете есть несколько людей с американскими паспортами... Отставка не произойдет», — заявил он.

Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года. Американские санкции против него были введены в 2015 году: тогда власти США признали его причастным к поддержке режима Башара Асада и нефтяным сделкам между сирийскими властями и «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организации. — Дождь). В середине февраля швейцарский банк UBS, которым пользуется ФИДЕ, предупредил о планах закрыть ее счета из-за нахождения Илюмжинова в санкционном списке.