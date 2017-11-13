Феттель стал победителем бразильского этапа "Формулы-1"

Второе место занял финский гонщик команды "Мерседес" Вальттери Боттас, третьим финишировал другой представитель Финляндии — партнер Феттеля по "Феррари" Кими Райкконен.
Феттель по ходу гонки совершил всего один обгон — на старте. "Я хорошо среагировал на светофор, но колеса немного прокрутились, — приводит слова Феттеля Sky Sports. — Мне показалось, что я упустил момент. Но у Боттаса были свои проблемы, поэтому на внутреннем радиусе я смог поравняться с ним, чем, полагаю, удивил его. Это был очень важный момент. Дальше мы оба атаковали. Темп был примерно одинаковый, и права на ошибку не было. Приятно, что обе наши машины оказались на подиуме".
Льюис Хэмилтон стал еще одним героем гонки. Британец совершил колоссальный скачок с двадцатого на итоговое четвертое место.
Как уже сообщалось, Хэмилтон досрочно стал четырехкратным чемпионом мира по итогам прошлой гонки в Мексике. По количеству титулов он сравнялся с Феттелем и французом Аленом Простом. Лишь легендарные Хуан Мануэль Фанхио (5) и Михаэль Шумахер (7) выигрывали чемпионат чаще. Кубок конструкторов "Мерседес" Хэмилтона заполучил еще на позопрошлом этапе в Остине (США).
Гран-при Бразилии — предпоследний этап в календаре "Формулы-1". Заключительная гонка пройдет 26 ноября в Абу-Даби.
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