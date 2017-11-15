Федерер стал лидером среди спортсменов по заработанным призовым

Федерер досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира АТР, одолев Зверева во втором туре группового этапа — 7:6 (8:6), 5:7, 6:1. Благодаря этой победе швейцарец вышел на первое место по заработанным призовым среди всех спортсменов.

При помощи теннисной ракетки Федерер заработал 110 235 682 доллара и обошел американского гольфиста Тайгера Вудса, получившего 110 061 012 долларов благодаря соревнованиям, сообщает Forbes.

Отметим, что рейтинг Forbes не учитывал зарплату спортсменов в клубах и гонорары боксеров — это выплата за организацию боя, а не призовые.

Федерер дебютировал в АТР-туре в 1998 году. За 19 лет карьеры он выиграл 95 турниров с учетом 19 титулов "Большого шлема". В этом году 36-летний уроженец Базеля вернулся к соревнованиям после шестимесячного отсутствия из-за травмы и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон, а также Открытый чемпионат Австралии.

На Итоговом турнире АТР Федерер одержал уже две победы. В первом туре он в двух сетах обыграл американского теннисиста Джека Сокка — 6:4, 7:6(4). В заключительном матче на групповом этапе Федерер сыграет с хорватом Марином Чиличем.