Федерер сенсационно проиграл 178-й ракетке мира и потеряет первое место в рейтинге

В прошлом сезоне Федерер выиграл в США связку из двух "Мастерсов" — в Индиан-Уэллсе и Майами. В этом сезоне швейцарец стал чемпионом AusOpen и турнира в Роттердаме, после чего перехватил лидерство в рейтинге у испанца Рафаэля Надаля. Чтобы удержаться на вершине, Роджеру требовалось снова отлично выступить на американских "Мастерсах" (Надаль в Индиан-Уэллсе и Майами не играет), но защитить прошлогодние очки он не смог.

В Индиан-Уэллсе 36-летний Федерер дошел до финала, где в трех сетах проиграл аргентинцу Хуану Мартину дель Потро. Выступление в Майами швейцарский теннисист начал со второго круга, но сразу же потерпел поражение от 175-й ракетки мира Танаси Коккинакиса — 6:3, 3:6, 6:7, который в основную сетку турнира попал через квалификацию.

21-летний австралиец, экс-игрок топ-70, из-за травм пропустил почти полтора года, прежде чем начать возвращение в тур прошлой весной, но снова травмироваться уже в этом году. Коккинакис стал самым нерейтинговым теннисистом, обыгравшим первую ракетку мира за последние 15 лет. В 2003 году на этом же турнире в Майами австралиец Ллейтон Хьюитт проиграл №178 Франсиско Клавету.

Федерер, выигравший 17 своих первых матчей сезона, такому нерейтинговому сопернику проиграл лишь во второй раз за 18 лет, а два матча подряд — впервые с 2014-го.

Теперь Федерер потеряет первое место рейтинга ATP и уже объявил, что пропустит грунтовый сезон — как и в прошлом году. Суммарные 307 недель Роджера во главе мирового рейтинга — абсолютный рекорд в истории тенниса.

"Сегодня чувствовал себя неважно, передвигался плохо. Когда у меня были шансы, я принимал неправильные решения — в отличие от него. В начале второго сета он практически отдал мне гейм, но я его не взял. Потом во втором сете наступил переломный момент, который, возможно, и стоил мне матча. Он сегодня сыграл лучше меня. Был расслаблен, а я весь матч провел в поиске игры", — сказал Федерер после сенсационного поражения от Коккинакиса

"Я так плохо сегодня сыграл, что заслужил это! Для меня было важно воспользоваться шансом и вернуться на вершину рейтинга в Роттердаме. Цели остаться там или вернуться туда до конца сезона у меня нет", — добавил он.

Швейцарский теннисист в феврале впервые за 5,5 лет вернулся на первую строку рейтинга, а со 2 апреля вновь уступит ее Рафаэлю Надалю. 31-летний испанец, из-за травмы не выступавший после Australian Open, начнет свою 168-ю неделю в качестве первой ракетки мира и останется ею как минимум три недели, что позволит ему сравняться по этому показателю с Джоном Макинроем и выйти на шестое место в истории. Вернуться в тур Надаль планирует в середине месяца в Монте-Карло, где ему защищать титул (а затем в Барселоне, Мадриде и на "Ролан Гаррос").

На женском "Премьере" в Майами тоже проиграла первая ракетка мира. Румынка Симона Халеп (1) в третьем круге уступила Агнешке Радванска из Польши (30) — 6:3, 2:6, 3:6. Радванска во второй раз в карьере и впервые за шесть с лишним лет обыграла первую ракетку мира (проигрывала №1 17 раз).

Теннисистку топ-5 Агнешка Радванска, в начале сезона выпавшая из топ-30, обыграла впервые с итогового-2016, а на турнире регулярного календаря — впервые с весны-2014. В 1/8 финала чемпионка Майами-2012 Радванска сыграет с трехкратной чемпионкой турнира белоруской Викторией Азаренко (WC), которая в 1/16 финала выбила латвийскую теннисистку Анастасию Севастову (20-й посев) — 3:6, 6:4, 6:1.