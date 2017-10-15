Федерер обыграл Надаля в финале турнира "Мастерс" в Шанхае

Поединок продолжался 1 час 12 минут. За это время 36-летний Надаль — ни одного. Благодаря этой победе 19-кратный победитель турниров "Большого шлема" сократил отставание от Рафы по личным встречам — 15:23.
Примечательно, что Федерер одержал пятую победу над Надалем в последних пяти матчах. Ранее в этом сезоне он одолел испанца в финале Открытого чемпионата Австралии, в 1/8 финала "Мастерса" в Индиан-Уэллсе и в финале такого же турнира в Майами.
Завоеванный титул принес Федереру 1 136 850 долларов. Он стал для него шестым в сезоне, 27-м на "Мастерсах" и 94-м в карьере. Теперь швейцарец делит второе место с легендарным Иваном Лендлом по числу выигранных турниров. Впереди лишь американец Джимми Коннорс, завоевавший 109 титулов за карьеру.
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