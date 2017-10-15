Федерер обыграл Надаля в финале турнира "Мастерс" в Шанхае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем престижного турнира серии "Мастерс" в Шанхае (призовой фонд почти 6 млн долларов). В финале он со счетом 6:4, 6:3 обыграл первую ракетку мира — испанца Рафаэля Надаля.
Roger Federer Rafael Nadal
© Reuters / Scanpix

Поединок продолжался 1 час 12 минут. За это время 36-летний Надаль — ни одного. Благодаря этой победе 19-кратный победитель турниров "Большого шлема" сократил отставание от Рафы по личным встречам — 15:23.

Примечательно, что Федерер одержал пятую победу над Надалем в последних пяти матчах. Ранее в этом сезоне он одолел испанца в финале Открытого чемпионата Австралии, в 1/8 финала "Мастерса" в Индиан-Уэллсе и в финале такого же турнира в Майами.

Завоеванный титул принес Федереру 1 136 850 долларов. Он стал для него шестым в сезоне, 27-м на "Мастерсах" и 94-м в карьере. Теперь швейцарец делит второе место с легендарным Иваном Лендлом по числу выигранных турниров. Впереди лишь американец Джимми Коннорс, завоевавший 109 титулов за карьеру.

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